Процедура обмена заключенными между Россией и Украиной началась

11:28

В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия".

Как следует из данных сервиса Flightradar 24, самолет Ту-204 СЛО "Россия", прилетевший из Москвы, приземлился в аэропорту "Борисполь" несколько минут назад. Самолет подруливает к перрону.

Позднее "Интерфакс" сообщил, что второй самолет с ливреей цветов украинского флага приземлился во "Внуково".

В распоряжении "Известий" появились фотографии российских граждан, подготовленных для обмена заключенными между Украиной и Россией, в киевском аэропорту Борисполь. На снимках видны несколько человек, сидящих в автобусе.

Утром в субботу стало известно, что колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, покинула территорию СИЗО "Лефортово" и в сопровождении полиции заехала на аэродром "Внуково" в Москве.