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Процедура обмена заключенными между Россией и Украиной началась

11:28 7.09.2019

В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия".

Как следует из данных сервиса Flightradar 24, самолет Ту-204 СЛО "Россия", прилетевший из Москвы, приземлился в аэропорту "Борисполь" несколько минут назад. Самолет подруливает к перрону.

Позднее "Интерфакс" сообщил, что второй самолет с ливреей цветов украинского флага приземлился во "Внуково".

В распоряжении "Известий" появились фотографии российских граждан, подготовленных для обмена заключенными между Украиной и Россией, в киевском аэропорту Борисполь. На снимках видны несколько человек, сидящих в автобусе.

Утром в субботу стало известно, что колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, покинула территорию СИЗО "Лефортово" и в сопровождении полиции заехала на аэродром "Внуково" в Москве. 

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 13:02
Гость: ???

Вообще позорище!? Русских на украинцев менять,до чего додумались позорники,это дети тех,кто когда-то воевал в одном строю и народ был практически единым!? Надеюсь что когда-то кто-то ответит за это!?
07.09.2019, 12:17
Гость: Катапуся

Это очень хорошо, что мы обменяли свидетеля по Боингу.
07.09.2019, 11:56
Гость: Новости

- Владимир Владимирович, давайте пленными меняться!
- А давайте! - сказал Владимир Владимирович. И отпустил Кокорина с Мамаевым, а активистов антиправительственных митингов посадил.
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