]]> ]]>
Главная В России Новости

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

17:09 7.09.2019
Полицейские © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Им оказался уроженец одной из республик Средний Азии, сообщает  ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала представитель МВД.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.

Основной версией причины нападения стало ограбление, из дома ничего похищено не было, а грабитель действовал по наводке и, по предварительной информации, не знал, кто является хозяйкой дома.

Позже Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.09.2019, 00:40
Гость: Ёлупукки

Недавно Золотов терросриста на красной площади в одиночку героически обезвредил, теперь вот памфилова.....
Наш народ сожрёт любую проподерьмоганду))
07.09.2019, 23:08
Гость: Алекс Дорф

Сколько можно писать про эту ...? Она чего то не поделила со своим сожителем, в результате они передрались, а нам тут все уши прожужжали про ее страдания. Праздника так и не получилось. Вампиров электрошокер не берет.
07.09.2019, 21:25
Гость: старый кубаноид

Всегда вспоминаю русофобскую сущность Панфиловой, особенно в конце 90-х, начале 2000-х, поэтому не сомневаюсь, что нападвыший был ее хахалем, а врезал потому как- плохо помыла ему ноги или еще чего.
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.