Полицейские задержали подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

17:09

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Им оказался уроженец одной из республик Средний Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала представитель МВД.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.

Основной версией причины нападения стало ограбление, из дома ничего похищено не было, а грабитель действовал по наводке и, по предварительной информации, не знал, кто является хозяйкой дома.

Позже Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.