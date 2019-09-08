Мусорозаводы. Путь России к экологической катастрофе

Печально, что последнее, к чему будет прислушиваться российская власть, – общественное мнение

Российские ученые и общественники бьют тревогу. Планируемое массовое строительство мусоросжигательных заводов в целом ряде регионов страны может привести Россию к самым плачевным последствиям и для природы, и для здоровья населения. Есть ли у нас шанс избежать нерадостной перспективы экологической катастрофы?

Фото с сайта topwar.ru

Федеральный проект и японские технологии

Сложно не согласиться с тем, что проблема утилизации мусора нуждается в эффективном и оперативном решении. Но ученые предупреждают, что идея строительства в России большого количества мусоросжигательных заводов может обернуться куда более серьезными проблемами, чем неутилизированный мусор, и привести к настоящему геноциду российского населения.

Конечно, мусорные полигоны, на которых сегодня накапливаются бытовые отходы, тоже не являются полезными для природы, для людей, но, по крайней мере, мусор на них просто складируется, а не сжигается. Соответственно, и те вредные вещества, которые образуются при сжигании мусора. не попадают в атмосферу. Если же по стране начнется массовое строительство мусоросжигательных заводов, то их запуск приведет к выбросам в атмосферу вредных смол, шлаков, пыли.

Утвержденный федеральный приоритетный проект «Чистая страна» разрешает использование японской технологии строительства мусоросжигательных заводов, разработанной фирмой Hitachi Zosen Inova AG.

Интересно, что тему уничтожения бытовых отходов поднял на Восточном экономическом форуме сам премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства рассказал об эффективности технологий, разработанных в его стране. По словам премьера, лет пятьдесят назад Япония также не знала, что делать с огромным количеством бытовых отходов, которые складировались на свалках, однако затем были разработаны технологии, позволяющие уничтожать мусор.

В июле 2019 года японская компания из группы Hitachi Zosen получила федеральный заказ на строительство в Московской области нескольких мусоросжигательных заводов, рассчитанных на 7600 тонн мусора в день. Предусматривается, что заводы будут сжигать мусор в таких количествах, которые достаточны для выработки энергии, способной обеспечить электричеством 1,5 миллиона человек.

Почему именно Московская область? В Московской области традиционно располагались крупнейшие в стране мусорные полигоны. Столица и ряд других городов дают очень большое количество отходов, которые складируются на территории Московской области. Теперь, как утверждают сторонники проекта, появилась возможность твердые бытовые отходы утилизировать, причем не просто утилизировать, а еще и получать от этого процесса пользу в виде энергии.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров также назвал строительство мусоросжигательных заводов необходимым условием полноценного уничтожения мусора и, кроме того, способом получения вторичного сырья в результате переработки мусора. В частности, министр рассказал о том, что мусор будет сжигаться на колосниковых решетках, а получаемые в результате мусоросжигания газы будут проходить трехступенчатую очистку.

Кроме Подмосковья, мусоросжигательный завод планируется построить в Татарстане. Несмотря на протесты местных общественников, и федеральные, и региональные власти пока не намерены отказываться от проекта, который способен принести большую прибыль. Завод планируется разместить в районе поселка Осиново Зеленодольского района на площади в 109 с лишним гектаров.

Вспомнили о строительстве мусоросжигательного завода и в Ростове-на-Дону. Когда-то мусоросжигательный завод пытались построить в роще в одном из городских микрорайонов, в непосредственной близости от Ростовского зоопарка, дач, частного сектора. Затем от этого проекта отказались, уже возведенное здание мусорозавода пустовало не менее двух десятилетий, пока его не стали сносить. Но сегодня в Ростове-на-Дону планируют строительство нового мусоросжигательного завода – и опять вблизи от человеческого жилья, в промышленной зоне около не столь давно построенного и густонаселенного микрорайона «Левенцовка».

Таким образом, планы по строительству мусоросжигательных заводов вынашиваются властями целого ряда российских регионов при прямой поддержке федерального центра. И если Синдзо Абэ говорит на Восточном экономическом форуме о строительстве мусоросжигательных заводов в России, а значит — проект имеет поддержку на самом высоком уровне, скорее всего – на уровне самого президента Владимира Путина, который сейчас пытается наладить отношения с японским руководством и показать, что Россия может быть привлекательной целью для инвестиций со стороны японского бизнеса.

Почему ученые против строительства мусорозаводов

Мы привыкли к тому, что само словосочетание «японские технологии» является синонимом высокого качества. Но так ли это в данном случае? Многие ученые считают, что в действительности японские разработки устаревшие, а последствия их реализации на практике могут быть вредными для окружающей среды и привести к очень большим проблемам со здоровьем у живущих ныне россиян и у многих поколений их потомков.

В частности, так считает член-корреспондент РАЕН, доктор технических наук профессор Игорь Мазурин. В своей статье, опубликованной популярным информационным агентством «Regnum», Игорь Мазурин отмечает, что есть многочисленные отзывы экспертов, включая и специалистов Министерства экологии Московской области, и целого ряда коммерческих организаций, и зарубежной фирмы ТОМРА.

Так вот, 11 экспертов из 17 убеждены, что строительство мусоросжигательных заводов по этой технологии сопряжено с многочисленными рисками. Три эксперта дают сугубо негативный прогноз вероятных последствий и еще 3 эксперта воздержались от оценок проекта.

Например, представители НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности» подчеркивают, что появление мусоросжигательных заводов отнюдь не означает уничтожение мусора как такового.

«По большому счёту, МСЗ представляют собой производства по «изготовлению» токсичных отходов из сравнительно безопасных материалов… Сжигание не решает проблему устранения токсичных веществ. Они трансформируются и часто становятся ещё более токсичными, чем до сжигания», — пишут специалисты в своем отчете.

Многие эксперты говорят и о самой технологии мусоросжигания как о вредной и нерентабельной, от которой развитые страны стараются избавляться. Поэтому в России строительство мусоросжигательных заводов не является целесообразным. Тем более, что строительство и содержание таких заводов потребует существенных затрат со стороны регионов и федерального центра. Без государственного субсидирования будет не обойтись.

Эти опасные диоксины

Игорь Мазурин подчеркивает, что одной из главных опасностей мусоросжигательных заводов являются диоксины, которые могут накапливаться в организме человека, животных, а также в почвах. Они сохраняют живучесть на протяжении более чем столетия, поэтому способны нанести катастрофический ущерб и экологии, и здоровью человека, и рождаемости.

В качестве примера можно привести ситуацию в Индокитае, прежде всего во Вьетнаме, где в 1960-е – 1970-е годы американская авиация активно применяла пестициды и напалм для уничтожения джунглей, в которых скрывались партизаны — вьетконговцы. Несмотря на незначительные объемы содержания диоксинов, ущерб вьетнамскому населению был нанесен капитальный.

Многие вьетнамские дети до сих пор рождаются с серьезными нарушениями организма именно по этой причине. Так ведь со времени Вьетнамской войны прошло более 45 лет, а что ожидать нам здесь и сейчас, если мусоросжигательные заводы будут запущены и люди окажутся в потенциально опасной ситуации?

О диоксинах мир узнал еще до Второй мировой войны. Но последствия попадания диоксинов в организм человека были более-менее изучены только в послевоенные годы, в том числе в связи с войной во Вьетнаме. Был определен уровень опасного воздействия диоксинов на человеческий организм — 1 куб. см диоксина на 1 куб. га чистого воздуха. Это – очень малый показатель. Например, наиболее распространенные боевые отравляющие вещества имеют в три раза больший порог концентрации, с которой начинается опасность для человека.

Диоксины скапливаются в жировой ткани организма человека. Они могут очень долго находиться в почве, откуда попадают в растения и по цепочке – к травоядным животным. Человек, употребляя в пищу молоко, мясо, яйца, рыбу, может и не догадываться, что в них содержится повышенная концентрация диоксинов. Также диоксины могут присутствовать в питьевой воде, в воздухе, которым человек дышит.

К обсуждению проблемы диоксинов и их воздействия на человека давно обратились европейские и японские ученые, поскольку в небольших странах Западной Европы и в островной Японии никогда не было достаточного места для размещения бытовых отходов. С начала ХХ века мусор здесь сжигали на колосниковых решетках. Но использование воздуха в качестве окислителя при пламенном и факельном сжигании мусора влечет за собой образование микроконцентраций диоксинов, которые неизбежно попадают в организм человека.

Нужны ли России иностранные заводы?

В Российской Федерации, в отличие от Европы и Японии, проблема утилизации мусора решается принципиально иным путем. Мусор не уничтожают, его складируют. Большие территории позволяют иметь много мусорных полигонов, а вот для строительства мусоросжигательных заводов в большинстве регионов страны просто нет денег.

Конечно, есть и собственные научные разработки технологий мусоросжигания, но их финансирование было приостановлено еще в «лихие девяностые». Простой в развитии отечественных технологий и привел к такой ситуации, что сегодня единственным вариантом стало, по словам представителей правительства, использование японских технологий, опробованных в Стране Восходящего Солнца.

Сейчас сторонники привлечения иностранных инвестиций убеждают общество в том, что открытие иностранных заводов создаст новые рабочие места. Отчасти это так, но появятся лишь места в неквалифицированном секторе – сборщиков и сортировщиков мусора, погрузчиков пыли и шлака, подсобных рабочих, охранников на мусоросжигательных заводах и полигонах. Ведь иностранные компании собираются поставлять в Россию готовые заводы, собранные за рубежом. Соответственно, ни о каких многочисленных вакансиях для специалистов – инженеров, техников, рабочих высокой квалификации – нет и речи.

Таким образом, пока власти, общественники, ученые продолжают спорить о будущем мусорной отрасли в России. И очень печален тот факт, что последнее, к чему будет прислушиваться российская власть, – общественное мнение.

