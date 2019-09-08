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Путин провел телефонный разговор с Макроном

21:35 8.09.2019
Беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном © KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой беседы стала ситуация на Украине.

В первую очередь политики позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев по формату "35 на 35".

Также они обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

Так, Путин заявил, что нужно тщательнее готовиться к саммиту "нормандской четверки". В то же время он обратил внимание на то, что Киев должен выполнять договоренности, достигнутые в 2015 и 2016 годах.

Лидеры двух стран подчеркнули безальтернативность минского "комплекса мер" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
 

Темы: Россия, Франция
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 04:54
Гость: Трезвый

вывод. Главный тормоз прекращения войны на Донбассе это Минские соглашения. Именно они задерживают воссоединение ЛДНР к России и пока эти республики не войдут в состав РФ там не будет мира. Минский договор вначале сыграл положительную роль прекратив уничтожение карателями хунты населения ЛДНР,но затем заморозив конфликт, увеличил страдание мирного населения этих республик. Поэтому однозначно нужно отойти от этого сговора и принять новый план мира и желательно с проведением всеукраинского референдума о федерализации бывшей УССР.
Запад и руководство РФ держаться за Минские соглашение так как они выгодны и Западу и Москве позволяя сохранить власть в Куеве,не допустить полный развал "Юкрейн" и появления революционной ситуации с победой подлинно народной власти под руководством коммунистов. Поэтому все разговоры гаранта с Макроном это всего лишь попытка заморозить ситуацию и облегчить деятельность киевских и международных олигархов по грабежу этой несчастной страны находящейся под оккупацией.
09.09.2019, 02:18
Гость: все нормально

от формата до формата, Макрон, как живешь?
08.09.2019, 23:12
Гость: А.С. Пушкин

Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!
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