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Кремль отказался раскрыть списки тех, кого выдала Украина

17:56 9.09.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября. Об этом сообщила Meduza.

Когда представителю Кремля напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот сказал: «Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую». Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной пленные, поскольку это не прерогатива российского лидера.

«Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться», — подчеркнул Песков.

После обмена по схеме «35 на 35» президент Украины Владимир Зеленский сразу опубликовал на своем сайте список тех, кого Москва выдала Киеву. Список тех, кого выдала Украина, публиковала «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники, но официально его не подтверждали.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 20:26
Гость: уехх

А ты-то каким боком к "русской службе" ;))
09.09.2019, 19:18
Гость: из киева

Оба списка с краткими характеристиками опубликованы Русской службой ВВС. Материал :"Кто попал под обмен заключенных между Россией и Украиной? Два списка".
В "российском" списке 12 граждан РФ, 1 - Молдовы, остальные - граждане Украины.
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