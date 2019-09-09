Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя морского вокзала города.

Фото @_ir__vp_ via Instagram

"Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае", — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, во Владивостоке на судно сядут около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат круиз в Шанхае 14 сентября.

По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять судно таких размеров благодаря прошедшим в 2018-2019 годах дноуглубительным работам у причалов.

Spectrum of the Seas вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1,5 тысячи членов команды. Длина судна - 347 метров, ширина - 41 метр, водоизмещение -168,8 тысячи тонн. На борту лайнера есть стеклянная капсула, которая обеспечивает гостям панорамный вид на высоте 90 метров над океаном, симулятор скайдайвинга — аэротруба — и симулятор серфинга.