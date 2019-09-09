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В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

14:02 9.09.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову.

Отмечается, что в том числе четыре дела были возбуждены в Москве. 

По ее словам, уголовные дела также возбуждены в Республике Тыва, в Новосибирской области, в Камчатском крае, в Татарстане, в Краснодарском крае и в Курганской области.

Памфилова добавила, что в ходе избирательной кампании в МВД поступили свыше 3,6 тысячи сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования - более 1 280 сообщений.

Руководитель ЦИК также рассказала, что единый день голосования 8 сентября в целом прошел в РФ спокойно. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксировались случаи удаления наблюдателей с избирательных участков.

В четырех субъектах РФ полностью отменены или будут отменены в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам. По ее словам, причина такого решения - нарушения, которые не позволяют "с достоверностью определить волеизъявление избирателей".

Памфилова также потребовала не спешить с подведением итогов голосования, а в случае выявления нарушений на выборах после рассмотрения жалоб отменять выборы.

"Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу для того, чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами", - заявила Памфилова.

Глава ЦИК призвала своих коллег в случае выявления нарушений на выборах, наказывать виновных "в рамках своей компетенции" или передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы. Она еще раз призвала не перегружать суды той работой, которую могут сделать сами избирательные комиссии.

Накануне, 8 сентября, Памфилова сообщила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, по стране зафиксировано не было.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, состоялись порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 16:17
Гость: Павел__

" Памфилова также потребовала не спешить с подведением итогов голосования, а в случае выявления нарушений на выборах после рассмотрения жалоб отменять выборы.
"Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу для того, чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами", - заявила Памфилова.
Глава ЦИК призвала своих коллег в случае выявления нарушений на выборах, наказывать виновных "в рамках своей компетенции" или передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы. Она еще раз призвала не перегружать суды той работой, которую могут сделать сами избирательные комиссии."

- короче говоря, она сказала им - "отмазывайтесь сами по-максимуму, а дальше - моя работа, с судами"
А на "фонтанке" - интереснее
- "Безобразничали на ряде участков». Памфилова призвала Петербург не торопиться с подведением итогов выборов" - "Если, не дай бог, вы сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, пеняйте на себя. <...>"
- и, на эту-же тему, в общем-то, статья - "Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь, Яшину и другим оппозиционерам ".
Видимо - за то, что пытаются заставить его работать, и вообще как-то реагировать на расследования ФБК.
09.09.2019, 15:49
Гость: D.D.

Всего??
а еще говорят, что у нас не гуманная судебная система, - клеветники пррроклятыйе
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