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На восьми избирательных участках отменят итоги голосования

13:41 9.09.2019
Памфилова
Фото с сайта kremlin.ru
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%.

При этом результаты голосования отменены в четырех субъектах России, на восьми избирательных участках. 

«По имеющейся на текущий момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам», - заявила Памфилова.

По информации телеканала «360», речь идет о нарушениях в Крыму, Тыве, Орловской и Московской областях.

Кроме вбросов, в Орловской области нашли расхождение в списках и бюллетенях. На выборах в Тыве, на участке № 11, в бюллетене отсутствовала фамилия одного из кандидатов. На тот момент, когда установили ошибку, уже проголосовало более 500 человек. В итоге результаты выборов там решили отменить.

А на одном из участков в Санкт-Петербурге бюллетени выдали незарегистрированным избирателям. Незаконное получение бюллетеня зафиксировали в Улан-Удэ.

На участке № 4052 в Сергиевом Посаде на камеры попал момент вброса.

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 19:21
Гость: таки-да

" В Свердловской области власть протащила в думу очередного недоучку не умеющего связать двух слов"-Разве электорат может ошибаться ?!Активное большинство всегда право по принятому закону жизни.Он нараз делает свое дело уже много десятилетий , выдвигая из стройных рядов предложений делать себе и своим потомкам будущее,не просто так а , выбирая на свободном рынке лучших из лучших..каков источник власти, таков и у него приход..
09.09.2019, 17:44
Гость: Екатеринбург

Цирк не только в Туле. В Свердловской области власть протащила в думу очередного недоучку не умеющего связать двух слов, бывшего вечно второго неудачника биатлониста, который жил на всём готовом и кроме лыжных палок и лыж в своих руках ничего не держал Антона Шипулина.
Где уж было победить фельдшеру Коровкину- набравшему наполовину меньше голосов.
Вот, что рассказал Шипулин:
Шипулин рассказал о своих спонсорах. По словам бывшего биатлониста, на выборы было потрачено 18−20 миллионов рублей. Бывший спортсмен также поблагодарил, свою команду: Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вице-губернатора Сергея Бидонько, министра ЖКХ Николая Смирнова и министра здравоохранения Андрея Цветкова.
И ещё, он не успел победить, а информацию о его победе уже донесли до Медведева Д.А.
09.09.2019, 15:22
Гость: ABCD

В общем понятно. Там где ЕР провалилось окончательно, там решили отменить итоги выборов.
Что то не верится, на такую огромную страну всего восемь отменённых участков с нарушениями.
И почему то не сообщают в чью пользу были вбросы.
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