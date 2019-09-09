На восьми избирательных участках отменят итоги голосования

13:41

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%.

При этом результаты голосования отменены в четырех субъектах России, на восьми избирательных участках.

«По имеющейся на текущий момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам», - заявила Памфилова.

По информации телеканала «360», речь идет о нарушениях в Крыму, Тыве, Орловской и Московской областях.

Кроме вбросов, в Орловской области нашли расхождение в списках и бюллетенях. На выборах в Тыве, на участке № 11, в бюллетене отсутствовала фамилия одного из кандидатов. На тот момент, когда установили ошибку, уже проголосовало более 500 человек. В итоге результаты выборов там решили отменить.

А на одном из участков в Санкт-Петербурге бюллетени выдали незарегистрированным избирателям. Незаконное получение бюллетеня зафиксировали в Улан-Удэ.

На участке № 4052 в Сергиевом Посаде на камеры попал момент вброса.