США планируют ввести санкции против «Роснефти»

14:57

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом.

«Да, «Роснефть» может [попасть под санкции]. [Но] мы еще не дошли до этой точки. «Роснефть» зарабатывала на Венесуэле деньги», - цитирует РБК слова Абрамса.

По мнению Абрамса, российская компания якобы покупает у Каракаса нефть со скидкой, а затем перепродает по более высокой цене. По его словам, таким образом «Роснефть» одновременно и помогает властям Венесуэлы, и «выжимает» из страны деньги.

«В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции», - заключил спецпредставитель.

В январе 2019 года, после неудачной попытки госпереворота в Венесуэле, США ввели санкции в отношении главной нефтяной компании страны - PDVSA. Условием для снятия ограничений была названа передача контроля над компанией венесуэльской оппозиции.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» по-прежнему покупает у PDVSA нефть вопреки санкциям, «спасая режим» действующего президента страны Николаса Мадуро. В российской компании заявили, что занимаются коммерческой деятельностью по условиям договоров, которые были заключены еще до санкций США.