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США планируют ввести санкции против «Роснефти»

14:57 10.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом.

«Да, «Роснефть» может [попасть под санкции]. [Но] мы еще не дошли до этой точки. «Роснефть» зарабатывала на Венесуэле деньги», - цитирует РБК слова Абрамса.

По мнению Абрамса, российская компания якобы покупает у Каракаса нефть со скидкой, а затем перепродает по более высокой цене. По его словам, таким образом «Роснефть» одновременно и помогает властям Венесуэлы, и «выжимает» из страны деньги.

«В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции», - заключил спецпредставитель.

В январе 2019 года, после неудачной попытки госпереворота в Венесуэле, США ввели санкции в отношении главной нефтяной компании страны - PDVSA. Условием для снятия ограничений была названа передача контроля над компанией венесуэльской оппозиции.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» по-прежнему покупает у PDVSA нефть вопреки санкциям, «спасая режим» действующего президента страны Николаса Мадуро. В российской компании заявили, что занимаются коммерческой деятельностью по условиям договоров, которые были заключены еще до санкций США.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 22:25
Гость: IgS

действительно Роснефть оборзела. В Сирии распоряжается, с Ираном и даже Катаром какие-то шуры-муры разводит. С Венесуэлой теперь. Это можно только мерам! Остальным низзя!
10.09.2019, 19:45
Гость: Пенсионер

Европейцу-Полагаю, что при социализме выбор профессий должен быть гораздо шире предложенного вами! В СССР были и ученые, и инженеры, и врачи, и военные... А вот сейчас молодые ребята выбирают работу охранника или раскладчика товаров в торговых сетях!
10.09.2019, 17:53
Гость: Р. Абрамович

Дулю вам с маком, а не социализм. Если бы не дикий капитализм-путинизм - была бы у меня самая большая в мире яхта? Нет и еще раз нет. Мой карманный резидент и Росгвардия сделают все, чтобы все осталось как сейчас.
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