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Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

19:35 10.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На должности машинистов поездов Московского метрополитена с января 2021 года станут принимать женщин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра российской столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, ранее женщинам законодательно запрещалось управлять поездами метро, однако это ограничение будет снято с января 2021 года.

"Система управления поездом метро кардинально изменилась, никаких тяжелых операций не совершается. Если женщин управляет самолетом, то и поездом метро сможет", - сказал Ликсутов.

По его словам, множество женщин хотят стать машинистами. "Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.

Темы: Женщина в современном мире, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 22:06
Гость: ABCD

А в 2030г профессия "женщина машинист" должна исчезнуть, по версии Орешкина. Странные дела у нас творятся в последнее время.
10.09.2019, 21:32
Гость: Сергей

Не дай бог!!! Женщина за любым рулем это обезьяна с гранатой!!! Совсем с ума сошли?! А если у неё начнётся во время движения поезда..? Не майтесь ерундой,чиновники, безопасность пассажиров превыше всего.
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