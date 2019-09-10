Главу Крыма выберут из трех предложенных Путиным кандидатур
Госсовет Крыма нового созыва рассмотрит претендентов на пост главы республики. Три кандидатуры предложены президентом РФ Владимиром Путиным.
Среди выдвинутых кандидатов, уточнило РИА «Новости», Сергей Аксенов, который возглавляет республику в настоящее время. Он представляет «Единую Россию».
Еще одним возможным руководителем Крыма Путин назвал депутата Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергея Богатыренко (КПРФ). Претендует на должность и депутат Госдумы Павел Шперов от ЛДПР.
По словам председателя парламента Владимира Константинова, главой Крыма изберут именно Аксенова.
«Здесь нет никакого сомнения», — подчеркнул он.
В единый день голосования, 8 сентября, крымчане выбирали членов крымского Госсовета. Большинство мандатов — 60 из 75 — получила «Единая Россия». У ЛДПР 10 мест, у КПРФ — пять. На выборы пришли 33,28% избирателей.