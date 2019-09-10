Главу Крыма выберут из трех предложенных Путиным кандидатур

15:33

Госсовет Крыма нового созыва рассмотрит претендентов на пост главы республики. Три кандидатуры предложены президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди выдвинутых кандидатов, уточнило РИА «Новости», Сергей Аксенов, который возглавляет республику в настоящее время. Он представляет «Единую Россию».

Еще одним возможным руководителем Крыма Путин назвал депутата Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергея Богатыренко (КПРФ). Претендует на должность и депутат Госдумы Павел Шперов от ЛДПР.

По словам председателя парламента Владимира Константинова, главой Крыма изберут именно Аксенова.

«Здесь нет никакого сомнения», — подчеркнул он.

В единый день голосования, 8 сентября, крымчане выбирали членов крымского Госсовета. Большинство мандатов — 60 из 75 — получила «Единая Россия». У ЛДПР 10 мест, у КПРФ — пять. На выборы пришли 33,28% избирателей.

