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Главу Крыма выберут из трех предложенных Путиным кандидатур

15:33 10.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Госсовет Крыма нового созыва рассмотрит претендентов на пост главы республики. Три кандидатуры предложены президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди выдвинутых кандидатов, уточнило РИА «Новости», Сергей Аксенов, который возглавляет республику в настоящее время. Он представляет «Единую Россию».

Еще одним возможным руководителем Крыма Путин назвал депутата Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергея Богатыренко (КПРФ). Претендует на должность и депутат Госдумы Павел Шперов от ЛДПР.

По словам председателя парламента Владимира Константинова, главой Крыма изберут именно Аксенова.

«Здесь нет никакого сомнения», — подчеркнул он.

В единый день голосования, 8 сентября, крымчане выбирали членов крымского Госсовета. Большинство мандатов — 60 из 75 — получила «Единая Россия». У ЛДПР 10 мест, у КПРФ — пять. На выборы пришли 33,28% избирателей.
 

Темы: Крым, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.09.2019, 21:57
Гость: Константин

Какой у ник смелый. Сразу видно что пишете либо с Украины, либо из Грузии, либо из Трибалтики. В России таких смелых нет.
10.09.2019, 17:52
Гость: иван

так выбирать должно население Крыма а не предложения кандидатов из Кремля люди знают больше кому доверять
10.09.2019, 17:47
Гость: насколько успел заметить

У крымчан Аксёнов не пользуется поддержкой
Все комментарии (6)
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