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В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

15:18 12.09.2019
Сергей Рябков
Сергей Алексеевич Рябков. Фото с сайта wikimedia.org
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается и существует риск возникновения ядерной войны.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», - сказал дипломат.

Такое заявления было сделано на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности», передает ТАСС.

По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. «Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности», - пояснил Рябков.

Нужно, чтобы ответственные ядерные державы еще раз подтвердили недопустимость ядерной войны, отметил дипломат. По его словам, соответствующие формулировки «отчеканены», в том числе с участием бывшего президента США Рональда Рейгана, который «является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне».

Темы: Ядерное оружие, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 00:22
Гость: Ну-ну

Безусловно он прав, что возникают риски войны, поскольку в стране, нашпигованной ядерным оружием нет ни нормальной экономики, ни среднего класса. Страна разделилась на бедных и на воровскую псевдоэлиту. В правящей верхушке одно лишь воровство и коррупция. При этом большая часть России живёт на нищенскую зарплату.
А на войну можно что угодно списать... что происходило неоднократно.
12.09.2019, 22:31
Гость: вспомнилось

Де Голлю когда-то на пресс-конференции задали вопрос: зачем вам ЯО, ведь США и СССР могут уничтожить Францию сотни или тысячи раз. Он ответил: нам достаточно будет уничтожить их по разу.На сегодняшний день, по экспертным оценкам ,суммарный залп известных "Сатан", способен уничтожить кратно все ,живущее на Земле. Противодействия им нет. Со США - аналогично. КНР со своими 300 головками ЯО - ну, тоже, как и ВБ с Францией. Главное, не допускать к кнопке пяниц и долбанутых. Вот, они, если дорвутся - тады да, страшно. Вдруг чего почудится.Нешто в ВШЭ появились странные люди? Объективно говоря, сейчас стратегическая ситуация стабильна. Что такое нестабильность, я помню со времен Карибского кризиса. В/с в состоянии повышенной боеготовности, офицеры даже ВВ МООП( МВД) на казарменном режиме. Отработка действий по рассредоточению городского населения, проверка готовности бомбоубежищ и т.д. Сейчас то же самое? Тренировки по сбору населения для срочной эвакуации проводятся? Какие-то провокаторы.
12.09.2019, 22:03
Гость: нв

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