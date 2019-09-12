В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны

15:18

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается и существует риск возникновения ядерной войны.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», - сказал дипломат.

Такое заявления было сделано на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности», передает ТАСС.

По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. «Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности», - пояснил Рябков.

Нужно, чтобы ответственные ядерные державы еще раз подтвердили недопустимость ядерной войны, отметил дипломат. По его словам, соответствующие формулировки «отчеканены», в том числе с участием бывшего президента США Рональда Рейгана, который «является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне».