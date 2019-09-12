Путин назначил главу управления по борьбе с наркотиками в Москве

16:59

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора полиции Андрея Янишевского начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

Янишевский начал службу в полиции в 1983 году. С 1990 года по сентябрь 2019 года работал на различных руководящих должностях — от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома города Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

До июня антинаркотическое управление возглавлял генерал Юрий Девяткин. Его уволили в связи с уголовным преследованием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В июне Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Он связывал преследование со своим расследованием, посвященном рынку ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное преследование Голунова прекратили в связи с недоказанностью вины.

После оазгоревшегося скандала Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина, а также начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.