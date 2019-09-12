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Путин назначил главу управления по борьбе с наркотиками в Москве

16:59 12.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора полиции Андрея Янишевского начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

Янишевский начал службу в полиции в 1983 году. С 1990 года по сентябрь 2019 года работал на различных руководящих должностях — от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома города Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

До июня антинаркотическое управление возглавлял генерал Юрий Девяткин. Его уволили в связи с уголовным преследованием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В июне Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Он связывал преследование со своим расследованием, посвященном рынку ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное преследование Голунова прекратили в связи с недоказанностью вины.

После оазгоревшегося скандала Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина, а также начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Темы: СМИ и журналистика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 19:48
Гость: Хмы

Туда надо Сердюкова назначить. Он им враз крылья и карманы обрежет.
12.09.2019, 19:44
Гость: Хмы

А "Из 130 тысяч ежегодно умирающих в России молодых людей в возрастном сегменте от 15 до 30 лет - подавляющая часть, порядка 100 тыс. человек, умирает по причинам, связанным с употреблением наркотиков", - сказал Иванов на заседании Государственного антинаркотического комитета в Москве.
"Это страшная цифра - более 100 тысяч наших соотечественников в расцвете лет погибают от наркотиков. Давайте вспомним, как потрясло советское общество впервые озвученная цифра потерь в афганской войне - 15 тыс. за все время ведения военных действий. 100 тысяч - каждый год от употребления наркотиков", - сказал патриарх Кирилл.
12.09.2019, 19:19
Гость: Да, однако.

"Но с корнем давно надлежит ликвидировать!"
Как может бывший питерский наркобарон (в тандеме с Собчаком), которого мафия привела к власти и которым понукает по сей день в деле уничтожения Отчизны, ликвидировать прибыльное дело Ни-ни
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