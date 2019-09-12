На Тверь с самолёта вылили 70 литров святой воды для избавления от пьянства

13:00

В День трезвости, 11 сентября, священники совершили традиционный крестный лёт над Тверью. Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи.

Отец Александр на высоте 200-300 метров лил из чаши на город святую воду, а митрополит Тверской и Кашинский Савва читал молебен, пишет издание tvernews. Как пояснил отец Александр, святую воду нужно именно выливать из чаши - брызги от кропила залетают обратно в самолет. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.

Фото с сайта tvernews.ru

В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.

Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.