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На Тверь с самолёта вылили 70 литров святой воды для избавления от пьянства

13:00 12.09.2019

В День трезвости, 11 сентября, священники совершили традиционный крестный лёт над Тверью. Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи.

Отец Александр на высоте 200-300 метров лил из чаши на город святую воду, а митрополит Тверской и Кашинский Савва читал молебен, пишет издание tvernews. Как пояснил отец Александр, святую воду нужно именно выливать из чаши - брызги от кропила залетают обратно в самолет. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства. 

Фото с сайта tvernews.ru

В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.

Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.  

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 22:11
Гость: маловато будет

Что такое 70 литров?Нужно было на самолете-амфибии БЕ-200 лететь,ведь в нем больше святой воды помещается.
12.09.2019, 19:52
Гость: Сердечник

верю что когда-нибудь так и будет - окропят какой-то непростой водичкой и потом рога вырастут у кого надо, а у остальных нет.
а пока мечты, мечты... на то и верующие...
12.09.2019, 18:47
Гость: Дык эта...

Вода бывает 96, 40, 18, 12 и 4% святости. Смотря какую выливали.
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