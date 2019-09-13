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Медведев запустил эксперимент по маркировке велосипедов

10:19 13.09.2019
Велосипеды
© KM.RU, Алексей Белкин
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С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов, который продлится до 31 мая 2020 года.

Основная его цель - апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также противодействие незаконному ввозу, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам.

Также эксперимент должен определить, целесообразно ли перейти на обязательную маркировку велосипедов и рам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

За ходом эксперимента будет следить дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор ЦРПТ». Основной владелец ЦРПТ - USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Среди уполномоченных органов со стороны государства - Минпромторг, Минкомсвязи, ФСБ, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Участвовать в нем будут производители и импортеры велосипедов и велосипедных рам, а также организации оптовой и розничной торговли.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 16:44
Гость: 2704

Чем бы дитя ни тешилось...
А если говорить серьёзно, ТАКОЙ ПРЕМЬЕР - ПОЗОР ДЛЯ ГОСУДАРСТВА. (А вдруг пропустят!)
13.09.2019, 15:48
Гость: Держи

карман шире!
13.09.2019, 14:56
Гость: добрый

предлагаю промаркировать бадминтонные ракетки и воланы.
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