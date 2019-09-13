Медведев запустил эксперимент по маркировке велосипедов

10:19

С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов, который продлится до 31 мая 2020 года.

Основная его цель - апробация эффективности и достаточности механизмов маркировки для подтверждения подлинности товаров, а также противодействие незаконному ввозу, производству и обороту велосипедов и велосипедных рам.

Также эксперимент должен определить, целесообразно ли перейти на обязательную маркировку велосипедов и рам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

За ходом эксперимента будет следить дочерняя компания Центра развития перспективных технологий «Оператор ЦРПТ». Основной владелец ЦРПТ - USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Среди уполномоченных органов со стороны государства - Минпромторг, Минкомсвязи, ФСБ, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Участвовать в нем будут производители и импортеры велосипедов и велосипедных рам, а также организации оптовой и розничной торговли.