Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат

22:06

Глава Сбербанка Герман Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив соответственно численность сотрудников.

"Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

Кремль намерен прислушаться к мнению главы Сбербанка.

"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС. Он заверил, что точка зрения Грефа "принимается во внимание".

При этом представитель Кремля отметил, что "сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет". И вновь повторил, что предложение Грефа "безусловно, заслуживает внимания".