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Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив штат

22:06 13.09.2019
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф предложил поднять зарплаты в полиции в три-четыре раза, сократив соответственно численность сотрудников.

"Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", — сказал Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

Кремль намерен прислушаться к мнению главы Сбербанка.

"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - приводит слова  пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС. Он заверил, что точка зрения Грефа "принимается во внимание".

При этом представитель Кремля отметил, что "сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет". И вновь повторил, что предложение Грефа "безусловно, заслуживает внимания".

 

 

Темы: Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 05:41
Гость: ABCD

Нужно сократить Грефов, Чубайсов, Сердюковых итд.. остальное само наладится
14.09.2019, 05:29
Гость: IgS

Греф рулит нашими деньгами, впаривая нам кредиты под 7-12 % годовых, беря эти же кредиты на западе под 1-2.5% или из бюджета РФ. Так что зарплаты он не заслуживает. Зону давно заслужил.
14.09.2019, 05:17
Гость: Сссссс!!!!!!

КорешЪ президента,без закидонов жить невозможно.Греф,а где личный водоем для каждого ничтожного клерка твоей фирмы?Или пусть ждут своей замены на искусственный интеллект и идут топиться в общее для всех море?
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