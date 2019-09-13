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СМИ узнали о наказании чиновников из-за бегства Смоленкова в Черногорию

11:35 13.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну. Допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщает "Интерфакс" со сылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся якобы попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание - вплоть до увольнения", - отметил источник.

По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что после того, как Смоленков и его родственники летом перестали выходить на связь и их семья забила тревогу, 6 сентября 2017 года российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" и начали их розыск. Позже было установлено, что Смоленков с женой и детьми в середине июня 2017 года уехал отдыхать в Черногорию. Спустя несколько месяцев уголовное дело об убийстве было закрыто.

О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. Там пояснили, что эвакуация шпиона потребовалась из опасений, что его могут раскрыть. Позже газета "Коммерсантъ" сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из страны, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков.

Темы: Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 16:05
Гость: личный опыт

хочется спросить, а будет ли вышеупомянутый господин претендовать на пенсию по старости от нашего человеколюбивого и гуманного государства по отношению ко всем, кроме своих собственных граждан?
13.09.2019, 14:49
Гость: времена

Когда то пограничник Карацупа со своей собакой гонялся за шпионами.А начиная с конца 80-х все шпионы оказались доморощенными и в белокаменной.
13.09.2019, 14:17
Гость: Олег

Фанерно-спичечный комбинат (бывший ФСК, ранее бывший КГБ, потом переименованный в ФСБ) как кот, который мышей не ловит. Занимается невесть чем, только не выявлением и ловлей шпионов.
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