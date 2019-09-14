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Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ

20:05 14.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял 14 сентября Священный синод РПЦ, рассмотрев соответствующее обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего архиепископию.

В обращении, в частности, говорилось о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. В начале сентября более половины членов Генеральной ассамблеи архиепископии проголосовали за присоединение к РПЦ, пишет РБК.

В середине октября РПЦ из-за намерения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинским православным церквам разорвала с ним евхаристическое общение. Вслед за ней отношения с Константинополем разорвал Архиерейский синод Русской зарубежной церкви. В ноябре прошлого года Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию. Тогда же РПЦ предложила русским приходам Константинополя вернуться в Московский патриархат.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 23:19
Гость: Skeptik

Вся проблема в деньгах
РПЦ берётся обеспечивать церкви на Западе
Народ не желает их содержать
14.09.2019, 22:11
Гость: Жека

22 век на носу - а ряженые про песочницу
14.09.2019, 20:30
Гость: IgS

гимн России был за православие. Хорошо что от Родины не отказались.
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