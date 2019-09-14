Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ

20:05

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял 14 сентября Священный синод РПЦ, рассмотрев соответствующее обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего архиепископию.

В обращении, в частности, говорилось о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. В начале сентября более половины членов Генеральной ассамблеи архиепископии проголосовали за присоединение к РПЦ, пишет РБК.

В середине октября РПЦ из-за намерения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинским православным церквам разорвала с ним евхаристическое общение. Вслед за ней отношения с Константинополем разорвал Архиерейский синод Русской зарубежной церкви. В ноябре прошлого года Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию. Тогда же РПЦ предложила русским приходам Константинополя вернуться в Московский патриархат.