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В Москве приговорили к 1,5 годам колонии напавшего на полицейского с ножом

17:46 14.09.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

В Москве суд приговорил к полутора годам колонии общего режима гражданина Армении, который напал с ножом на полицейского, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 46-летнего гражданина Республики Армения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как установило следствие,  в апреле этого года мужчина находился на территории Ленинградского вокзала Москвы в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ на требование сотрудника патрульно-постовой службы полиции проследовать в дежурную часть отдела полиции он ответил отказом, «отреагировал неадекватно, сопротивлялся и в процессе задержания нанес имевшимся у него ножом удар в область кисти полицейского, причинив ему резаную рану пальца».

Подсудимый свою вину признал полностью и заявил о раскаянии в содеянном.
 

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 20:27
Гость: ёлупукки

с ножом можно, со стаканчиком нельзя))
14.09.2019, 18:52
Гость: ?

А что не применили оружие? Дали себя порезать.
14.09.2019, 18:06
Гость: Pupsik

1,5 года за нападение с ножом и 5 лет за пост в интернете. Это Россия, детка.
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