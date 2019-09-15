Черноморский флот следит за транспортным судном ВМС США в Черном море

10:41

Черноморский флот следит за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ (входит в военное ведомство).

"Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября 2019 года в акваторию Черного моря", - цитирует сообщение центра ТАСС.

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное слежение за американским судном".

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американских военных кораблей в Черном море не должно превысить 21 день.