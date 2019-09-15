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Черноморский флот следит за транспортным судном ВМС США в Черном море

10:41 15.09.2019
Судно Yuma. Фото с сайта korabli.eu
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Черноморский флот следит за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ (входит в военное ведомство).

"Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября 2019 года в акваторию Черного моря", - цитирует сообщение центра ТАСС.

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное слежение за американским судном".

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американских военных кораблей в Черном море не должно превысить 21 день.

Темы: США, Армии иностранных государств, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 16:23
Гость: Так

Паша, там и так нет никаких гвоздей. Их уже давно не используют во флоте США, даже в немагнитных корпусах.
15.09.2019, 16:13
Гость: ?

А сил и средств флота хватает для выполнения поставленной задачи?
15.09.2019, 13:46
Гость: Alex202

Как же, топить. А экология? Сделали из моря мусорку.
Все комментарии (7)
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