Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

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Начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась по собственному желанию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее в соцсети и СМИ попала аудиозапись, на которой она назвала "бичевней" жителей Тулуна, пострадавших от наводнения. На записи Алашкевич критикует людей, которые пришли на встречу с прибывшим в регион президентом Владимиром Путиным. Она заявила, что у них два класса образования и что, наблюдая за этой встречей, она испытала чувство мерзости. Также она отметила, что губернатор области Сергей Левченко отчитывается о том, что "все хорошо", хотя на самом деле "все плохо".

21 августа Левченко распорядился начать в отношении Алашкевич проверку, в том числе проверить запись на подлинность и признаки монтажа. Чиновница же ушла в отпуск.

В минувшую пятницу, 13 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ее до сих пор не уволили, это будет повод для разбирательства.

Алашкевич сообщила об увольнении в фейсбуке и рассказала, что она и ее несовершеннолетняя дочь получают угрозы. По ее словам, интервью с ней записали журналисты РЕН ТВ, которые обманом попали в ее квартиру, застали ее врасплох и очень ее напугали.

"В своих речах никого не оскорбляла, фразы повторюсь были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе", - заявила она и попросила у жителей города прощения.

Алашкевич рассказала, что две недели работала в Тулуне после паводка и помогала пострадавшим. По ее словам, она видела, как люди пытались необоснованно получить материальную помощь, пропивали полученные деньги или сдавали в магазин полученные продукты. "Я видела "ряженых" – в белых носочках и шляпках, которые пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи. А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы – мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали", - объяснила она свои слова.

Минувшим летом в Тулуне было две волны паводка, в июне и в июле.