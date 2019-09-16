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В Крыму поддержали двойное название республики

18:03 16.09.2019
Памятник Затопленным кораблям
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
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Инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду поддержал вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление Мурадова, сделанное на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», в котором принимает участие делегация из Греции.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида», - заявил Мурадов.

При этом, как сообщает РИА Новости, руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус заявил, что крымское общество пока не готово к приданию Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида».

Ранее Шонус выступил за придание Республике Крым дополнительного исторического названия.

«Ранее мы внесли в общество такую инициативу, но получили неоднозначную реакцию. Сейчас идет сбор аргументации. Мы общаемся с историками, чтобы это не выглядело спонтанно. Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть. Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" – это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется», - сказал Шонус.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 23:54
Гость: Ставрида.

Можно и в
Скумбрию.
Хотя мне больше сайра нравицца
16.09.2019, 22:55
Гость: Немо

молодец грек!
16.09.2019, 22:53
Гость: Val

может и Россию из просто России в Россию-Тартарию переименовать?
какой смысл в этих переименовариях?
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