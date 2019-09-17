Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ

14:50

Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет "Коммерсант" со сылкой на правозащитный центр "Мемориал". Истцы утверждают, что их родные были задержаны силовиками, после чего пропали и, скорее всего, погибли. В правительстве республики сочли поданную в суд жалобу «очередным этапом антироссийской информационной войны».

Заявителями выступили 24 человека, их имена не приводятся из соображений безопасности. Как утверждают родственники пропавших, чеченские власти не признали, что все исчезнувшие были задержаны, и не провели эффективное расследование исчезновений. Истцы пожаловались на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 34 (давление с целью воспрепятствовать защите прав) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В правительстве Чечни "Интерфаксу" заявили, что при расследованиях терактов и вооруженных нападений на полицейских "в любой стране бывают и доставления в правоохранительные органы знакомых, близких родственников, возможных сообщников террористов, бывают и задержания". При этом представитель правительства назвал "небылицами" информацию о сотнях задержанных и десятках расстрелянных. "Это очередной этап антироссийской и античеченской, в частности, информационной войны, которую на деньги западных правительственных фондов и грантов ведут российские, так называемые правозащитные организации",— уверены в правительстве.