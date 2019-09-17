Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования

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Эксперимент по электронному голосованию рано распространять по всей территории России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова газете "КоммерсантЪ".

По ее мнению, для охвата им страны нет "ни технической, никакой готовности". Пока Центризбирком считает целесообразным проводить электронное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

Для регионов, которые хотят опробовать эксперимент у себя, нужна законодательная база, которую необходимо подготовить. Кроме того, критично важно "обеспечить максимальную безопасность и соблюсти баланс тайны голосования и подконтрольности обществу".

8 сентября в Москве прошли выборы в городской парламент. В трех округах столицы проводился эксперимент по электронному голосованию. Утром в нем наблюдался часовой сбой, из-за чего проигравший на выборах из-за электронного голосования кандидат Роман Юнеман пообещал обратиться в суд.