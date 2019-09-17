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Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования

08:00 17.09.2019
Фото с сайта tverskaya13.ru
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Эксперимент по электронному голосованию рано распространять по всей территории России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова газете "КоммерсантЪ".

По ее мнению, для охвата им страны нет "ни технической, никакой готовности". Пока Центризбирком считает целесообразным проводить электронное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

Для регионов, которые хотят опробовать эксперимент у себя, нужна законодательная база, которую необходимо подготовить. Кроме того, критично важно "обеспечить максимальную безопасность и соблюсти баланс тайны голосования и подконтрольности обществу".

8 сентября в Москве прошли выборы в городской парламент. В трех округах столицы проводился эксперимент по электронному голосованию. Утром в нем наблюдался часовой сбой, из-за чего проигравший на выборах из-за электронного голосования кандидат Роман Юнеман пообещал обратиться в суд.

Темы: Центризбирком
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 14:10
Гость: Зачем?

Я согласен голосовать открыто на сайте госуслуги.
17.09.2019, 12:58
Гость: евразиец

Правильно молодец.Электронное голосование-лохотрон. Придумали чтобы легче было фальсифицировать выборы.
17.09.2019, 11:50
Гость: gvozd

блокчейн Гарантирует открытость и защиту от подделки голосования.
что характерно - Ни Одна страна мира не желает даже обсуждать перевод голосования на технологии блокчейна. для либеральной олигархии это необсуждаемая тема.
говорит само за себя о "честности" т.н. "выборов".
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