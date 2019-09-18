Россияне оказали настоящую поддержку актеру Устинову, в отличие от либерального сообщества

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За начинающего актера Павла Устинова вступились представители российского демократического гражданского общества

Они пытаются добиться отмены приговора Устинову. Да и многие медийные личности вступились за дебошира. Но только не скандально известный блогер Алексей Навальный и его протеже Любовь Соболь. Хотя именно они виноваты в том, что Павел получил 3,5 года колонии общего режима за то, что нанес серьезное физическое увечье сотруднику ОМОНа.

Навальный и Соболь, которые в умах российских граждан давно ассоциируются с оппозицией, решили не защищать своего сподвижника. Им это было просто не интересно. Ведь гораздо увлекательнее потратить прибыль с массовых беспорядков в Москве на отдых за рубежом.

Актер массовки Павел Устинов принимал участие 3 августа в незаконной акции на Пушкинской площади. Там он выкрикивал антиправительственные лозунги и всячески провоцировал правоохранителей. А когда сотрудники ОМОНа решили его задержать, он оказал сопротивление. В итоге у одного из ОМОНовцев вывихнуто плечо, а молодой человек отправится в колонию на 3,5 года. Сотрудники «ФБК», организовавшие акцию, лишь написали в поддержку Павла несколько банальных постов в своих соцсетях.

Только благодаря усилиям людей, которым не наплевать на то, что молодой человек будет осужден из-за других людей, добились пересмотра приговора. Так, известный режиссер Константин Райкин рассказал, что со стороны защиты на рассмотрении дела Устинова будет выступать известный российский адвокат Анатолий Кучерена. Странно только, почему не Навальный и Соболь, которые считают себя квалифицированными юристами.

Почему же актера массовки не поддержал ни один (а их просто великое множество) оппозиционный адвокат? Возможно, потому, что остальные обиженные законом либералы готовы отстегивать немалые суммы за услуги адвокатов, а молодой актер не может похвастаться тугим кошельком.

Не помог и широко известный правозащитник глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чирков, в штате которого состоит свыше 50 юристов.

По словам блогера и общественного деятеля Эрнеста Макаренко, оказать помощь начинающему актеру предлагал даже известный телеведущий Владимир Соловьев, который известен своим однозначным отношением к оппозиционерам и участникам уличных беспорядков. А Соболь и Навальному наплевать на своих последователей, которых они же собрали на улицах.

В комментарии Nation News блогер заявил, что всем этим агитаторам, которые зовут выходить на улицу и против чего-то протестовать, на самом деле уверены, что чем больше народу окажется за решеткой, тем больше поддержки они получат от Запада. Им нет дела до того, как сложится жизнь у пострадавших от их действий дальше. Чем хуже для страны, тем лучше для них. Пока Навальный отдыхает в Кремниевой долине, а Соболь выкладывает посты в Instagram, страдают их сторонники.

Вердикт Устинову вызвал беспокойство у многих, даже у тех, кто не имеет никакого отношения к оппозиции. Даже секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Турчак попросил более подробно разобраться в деле.

Есть маленькая доля вероятности, что кто-то из оппозиции и хотел бы помочь своему стороннику. Но ведь тогда западные СМИ не смогут транслировать выгодную для них картину мира. Сначала Соболь и Навальный добились приговора для Устинова, а теперь используют эту историю себе во благо. И чем суровее будет вердикт Устинову, тем больше выгоды получат Соболь и Навальный.