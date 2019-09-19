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Манифест ФЗНЦ провозгласил патриотизм национальной идеей России

23:57 19.09.2019
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) выложил на сайт орп.рус свой манифест под названием «Основы российского патриотизма». Организация предложила всем россиянам обсудить его.

В документе изложены основные постулаты об идее патриотизма, которые предлагается рассмотреть жителям Российской Федерации. По мнению Фонда, по ним должна выстраиваться структура патриотизма в стране. Так, на портале ФЗНЦ указано, что народ должен быть един, чтобы отстаивать интересы государства. Он должен прекратить все внутренние конфликты.

Кроме того, в тексте ФЗНЦ указано, что патриотизм сегодня становится национальной идеей. Она объединяет  без исключений всех россиян, которые хотят гордиться своей Родиной.

И, конечно же, в манифесте сказано, что народ – высшая ценность и богатство России. Он всегда славился стойкостью и силой и всегда мог объединиться ради высшей цели. И с этим принципом трудно не согласиться.
 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 10:43
Гость: stalker

Фонд защиты национальных ценностей ? Это что за зверь такой ? Очередной полугосударственный орган, который учит нас Родину любить ? Достаточно зайти на сайт этой некоммерческой организации. В нем кроме почтового и электронного адресов, а также телефона никакой информации об этом фонде нет. Не понятно кто учредитель, кем он финансируется, кто руководитель и так далее. В общем, темная лошадка.
20.09.2019, 05:30
Гость: Кактонетак

Абсолютная несусветная чушь. Патриотизм не может стать национальной идеей в стране, где существует катострофическое социальное неравенство и несправедливое распределение национального валового продукта.
Не может быть патриотизм в стране, где за гранью нищеты оказалась четвертая часть от всего населения - более 39 миллионов человек живут ниже прожиточного минимума. Не может стать патритизм национальной идеей, когда повышен пенсионный возраст вопреки большенству населения страны. Не может быть национальной идеей патриотизм, когда практически все чиновники - поражены язвой коррупции, взяточничество и воровства.О какой национальной идее, объединяющей общество можно говорить, когда сотни тысяч молодых людей валят за рубеж каждый год, потому что нет ни социальных лифтов для карьеры, ни работы, ни достойных зарплат в своей стране?
О какой национальной идее трындычат подпевалы единоросов когда десятки тысяч обманутых дольщиков годами ждут свои квартиры в 72 областях и регионах России ? Вы вообще о чем, сладкопевцы из Кремля? Ваше время вышло, слазьте.
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