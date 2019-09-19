Манифест ФЗНЦ провозгласил патриотизм национальной идеей России

23:57

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) выложил на сайт орп.рус свой манифест под названием «Основы российского патриотизма». Организация предложила всем россиянам обсудить его.

В документе изложены основные постулаты об идее патриотизма, которые предлагается рассмотреть жителям Российской Федерации. По мнению Фонда, по ним должна выстраиваться структура патриотизма в стране. Так, на портале ФЗНЦ указано, что народ должен быть един, чтобы отстаивать интересы государства. Он должен прекратить все внутренние конфликты.

Кроме того, в тексте ФЗНЦ указано, что патриотизм сегодня становится национальной идеей. Она объединяет без исключений всех россиян, которые хотят гордиться своей Родиной.

И, конечно же, в манифесте сказано, что народ – высшая ценность и богатство России. Он всегда славился стойкостью и силой и всегда мог объединиться ради высшей цели. И с этим принципом трудно не согласиться.

