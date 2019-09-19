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Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

15:10 19.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Осужденному на 3,5 года колонии Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно, считает глава Росгвардии Виктор Золотов. Его слова привел «Интерфакс».

«Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года [назначенные Устинову] я бы перевел на [Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов журналистам.

Руководитель силового ведомства отметил, что Синица «отделался малым сроком». «Ему дали пять, по-моему. Вот еще 3,5 года — за призывы убивать жен, детей», — заявил Золотов.

Владислава Синицу (блогера Макса Стеклова) 3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима за призывы к насилию в социальной сети Twitter.

Суд признал его виновным в экстремизме за пост об убийстве детей правоохранителей. Блогер вины не признал и заявил о планах обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения осужденному актеру Павлу Устинову. Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что заявление было направлено в суд по его ходатайству.

Заседание по заявлению надзорного ведомства начнется в 12:00 20 сентября.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Расследования в России, Массовые беспорядки в Москве, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 20:49
Гость: Главе Росгвардии

пора не условный срок давать.
19.09.2019, 20:42
Гость: гость

"Всё сгнило в Датском королевстве...". Шуты, как милость, дают условные срока прохожим.
19.09.2019, 20:26
Гость: Павел__

.... почитай, что написано независимым от законов и совести судьей - типа, "применяет силу корпуса... пытается вырваться… оказал Лягину активное сопротивление, положив свою руку и оказав тянущее воздействие».". Если тебя сбить с ног и попытаться при этом удержать - то твоя ольгинская тушка тоже может вывихнуть росгвардейцу плечо. И то, что ты не невесом, а к земле тебя тянула сила тяжести, потому что ты уже не стоял устойчиво, а падал - надеюсь, не послужит тебе оправданием.
И еще раз всем советую - прочитать на "Фонтанке" статью - "Случай из практики. Как мог выглядеть приговор актеру Устинову, если бы его судили в Петербурге "
-" Участие Цакунова в несанкционированном митинге не оспаривалось сторонами. Но это к предмету доказывания по делу не относится, решил суд. ...Краеугольным оказался вопрос об умысле подсудимого. Горсуд обратил внимание на статью 24 УК РФ «Формы вины». Она прямо указывает, что совершенное по неосторожности действие можно признавать преступлением лишь в тех случаях, что специально прописаны в конкретных статьях УК. 318-я статья не относится к преступлениям, которые можно совершить по неосторожности.... обязателен умысел. Сухаруков убеждал, что Цакунов умышленно ударил его в лицо. Петербургский суд не побрезговал изучением видеозаписи задержания и не нашел ничего, что бы свидетельствовало об акцентированном насилии. Другие свидетели утверждали, что Цакунов убегал, пятился, падал, но – не бил."
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