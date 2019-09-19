Глава Росгвардии призвал назначить Павлу Устинову условный срок

15:10

Осужденному на 3,5 года колонии Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно, считает глава Росгвардии Виктор Золотов. Его слова привел «Интерфакс».

«Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года [назначенные Устинову] я бы перевел на [Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов журналистам.

Руководитель силового ведомства отметил, что Синица «отделался малым сроком». «Ему дали пять, по-моему. Вот еще 3,5 года — за призывы убивать жен, детей», — заявил Золотов.

Владислава Синицу (блогера Макса Стеклова) 3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима за призывы к насилию в социальной сети Twitter.

Суд признал его виновным в экстремизме за пост об убийстве детей правоохранителей. Блогер вины не признал и заявил о планах обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения осужденному актеру Павлу Устинову. Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что заявление было направлено в суд по его ходатайству.

Заседание по заявлению надзорного ведомства начнется в 12:00 20 сентября.