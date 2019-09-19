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В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся в результате ЭКО

08:55 19.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

"Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - приводит слова представителя РПЦ "Интерфакс". 

Представитель Церкви также заявил, что выступает против крещения детей, появившихся в результате ЭКО. "Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить - да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!" - заявил священник.

Отец Димитрий провел аналогию с другим явлением, которое было ранее распространено в России, - с дуэлями. "Тех, кто дрался на дуэли, их же не отпевали", - напомнил священник, отметив, что каждый дуэлянт - это "одновременно и самоубийца, и убийца".

Также, он выразил несогласие с практикой крещения малышей, рожденных специально нанятой для этого женщиной. Суррогатное материнство священник назвал "худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше". "Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?" - резюмировал он.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 16:32
Гость: И ничего светлого в этих воспоминаниях нет.

А должно быть?

Наша сотрудница 60++ после смерти мужа побежала креститься на всякий случай. А вдруг там что-то есть( дословно) и внучку мужа прихватила. Ей она народная. И так делает большинство.
Только не надо про светлую святую чистую "Россию которую они потеряли". До 17-го религия была в основе государства и у человека не было выбора . В религию буквально загоняли. Ослушавшихся наказывали.
Регистрация рождений, браков, смертей, образование для крестьянских
Детей (цпш ) везде церковь. Народ попов не любил
19.09.2019, 16:28
Гость: дмитрий

Идиот. Какая разница как родился ребенок? Он-человек, живая душа. Сам-то небось пользуется достижениями техники и медицины, а почему женщины не могут? Для Бога все едины, а этот негодяй свою мораль навязывает. Гнать таких пустобрехов надо сраной метлой.
19.09.2019, 16:18
Гость: Исповедь будут требовать)

Имхо только чел с большими проблемами в голове и с комплексом неполноценности побежит исповедоваться какому-то мужику .... в чёрном одеяний до пят.это себя не уважать.
Религия опиум , прав был классик.
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