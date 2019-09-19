В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся в результате ЭКО

08:55

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

"Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - приводит слова представителя РПЦ "Интерфакс".

Представитель Церкви также заявил, что выступает против крещения детей, появившихся в результате ЭКО. "Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить - да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!" - заявил священник.

Отец Димитрий провел аналогию с другим явлением, которое было ранее распространено в России, - с дуэлями. "Тех, кто дрался на дуэли, их же не отпевали", - напомнил священник, отметив, что каждый дуэлянт - это "одновременно и самоубийца, и убийца".

Также, он выразил несогласие с практикой крещения малышей, рожденных специально нанятой для этого женщиной. Суррогатное материнство священник назвал "худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше". "Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?" - резюмировал он.