Минприроды назвало стоимость всех охотничьих животных и лесов России

12:24

Министерство природных ресурсов и экологии обновило оценку стоимости всех лесов и охотничьих животных России.

Как пишет РБК, стоимость всех охотничьих ресурсов повышена в 400 раз, и на конец 2018 года составила 267 млрд рублей. Отмечается, что в конце 2017 года этот показатель составлял 0,6 млрд рублей.

В ведомстве не объяснили с чем связан такой значительный пересмотр стоимости животных.

Животные оцениваются по сравнительному методу. В качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда причиненного животного. Данные таксы утверждены ведомством за каждый вид животного.

Самыми дорогими животными оказались лоси, их стоимость оценена в 88 млрд. руб. Далее идут косули (46,7 млрд руб), дикие северные олени (28,7 млрд руб), кабарга (27,1 млрд руб), благородные олени (21,2 млрд руб), бурые медведи (16 млрд руб).

Самыми дешевыми животными являются лани, гибриды зубра с бизоном, муфлоны.

Отмечается, что за 2018 год увеличилось поголовье 12 видов охотничьих животных: серны, выдр, туров. При этом сократилось поголовье ланей, зубробизонов, муфлонов.

Также Минприроды обновило оценучную стоимость древесных лесных ресурсов, которая на конец 2018 года составила почти 9 трлн рублей. Самыми дорогими деревьями стали лиственница, сосна и береза каменная.

Ранее ведомство опубликовало общую стоимость природных ресурсов России (минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных и охотничьих ресурсов), которая на конец 2018 года составила 102,7 трлн руб.

