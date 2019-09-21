Как вышло, что российский народ стал лишним у себя в стране

Выражение «работающая бедность» прочно вошло в лексикон нашей страны, где никакой капитализм построен так и не был, но построилось неравенство на основе разного доступа к торгуемым ресурсам

© KM.RU, Алексей Белкин

Как живут все развитые страны мира?

Большинство населения трудится в сфере производства, обслуживания, медицины, образования или культуры – станочниками, фермерами, водителями, докторами, артистами, создавая прибавочную стоимость. А та идет в карманы толстосумов, организующих производственную и иную прибыльную деятельность, и в виде налогов – в казну государства, следящего за соблюдением порядка в нем.

То есть трудящиеся всех сфер так или иначе кормят толстосумов и чиновников, поэтому вторые стараются в меру сил учить, лечить и содержать в порядке первых. И такое понятие как «работающая бедность» неведомо в подобном современном симбиозе.

А как живет сейчас Россия? Другим, принципиально не похожим не вышеуказанный путем.

Большинство населения здесь даром не нужно толстосумам и государству, питающимся не за счет людского труда, а в основном за счет природной ренты. Поэтому выражение «работающая бедность» прочно вошло в лексикон нашей страны, где никакой капитализм построен так и не был, но построилось неравенство на основе разного доступа к торгуемым ресурсам. В 90-е наши богатеи распродавали советское наследство, после 2000-х стали распродавать вздорожавшее сырье.

Понятно, что в такой конструкции народ, не только бесполезный, но еще и подъедающий с барского стола – как пятое колесо в телеге. И наши государственные деятели мечтают втайне о его существенном сокращении; в розовых снах им снятся газовые камеры Освенцима – что наяву выражается в добивании бесплатной медицины и прочих социальных благ.

Мечты же населения, что эти баре когда-то наконец опомнятся и поимеют совесть к своему народу – верх нелепости. Вы сами готовы иметь совесть к комарам, сосущим вашу кровь? Вот так же и точно – и они к вам.

И тут присутствует еще нюанс. Мало того, что в развитом западном капитализме народ, производящий стоимость – экономически необходимый элемент, он еще за века эксплуатации научился биться за свои права. Профсоюзы на Западе – это не наши халдейские придатки власти, а сила, с которой власть считается. Да и выборы разных уровней там происходят далеко не без учета мнения народа.

У нас же население, оказавшееся за экономическим бортом, еще за 70 лет советской власти, избавившей его от капиталистической эксплуатации, отвыкло полностью от классовой борьбы. Отсюда и попытки взывать к совести правителей, включая верховного – вместо того, чтобы отстаивать на площадях свое право на лучшую жизнь, а то и вообще на жизнь.

Ибо единственное, чего всерьез страшатся наши власти, отнюдь не наделенные избытком совести – это бунт доведенного до края народа, бессмысленный и беспощадный. И кабы не этот страх – дым из труб российских освенцимов давно валил бы столбом…

Экономически мотивированное желание избавиться от излишков своего народа сквозит и в миграционной политике наших властей. На те подсобные места, без коих не обойтись ни при каком государственном устройстве, они упорно тащат мигрантов – как более дешевый и покорный в обращении народозаменитель…

И еще об одном расхожем заблуждении: что причина всех несчастий нынешней России – в наступившем на нее безжалостном капитализме, а спасение – в возврате к доброму социализму. Но, повторяю, никакого капитализма у нас нет, поскольку в основе нашей экономики не получение прибавочной стоимости, а торговля всяческим сырьем. При этом и капитализм, и социализм базируются на трудовой основе, различаясь лишь принципом организации труда. В этом плане им близок и рабовладельческий строй с его главным товаром в виде рабочих рук.

И лишь Россия Путина нашла свой особый путь в стороне от этой магистральной мировой тропы: никакая рабочая сила у нас нынче не котируется, а родной народ – обуза. Поэтому и средние зарплаты вдесятеро ниже, чем в иных капстранах – да и чем в СССР, где в трудовое вознаграждения входили бесплатные жилье, медицина, образование и еще многие другие социальные дары.

По той же причине – и предлагаемый правительством Медведева переход на 4-дневную рабочую неделю. Раз люди в РФ своим трудом ничего путного не создают, скорей пускают не ветер сырье, которое выгодней продать за рубеж, то чем меньше они трудятся, тем лучше. И радикальным решением вопроса было бы сделать всю рабочую неделю выходной…

Жить можно и при капитализме – если он не самый дикий; а в нынешних передовых капстранах давно взяты на вооружение многие завоевания советского социализма. Нельзя жить только там, где твоя жизнь уже по факту ненавистна руководству, ломающему голову, как вычистить тебя из списка живых, лишних у себя в стране людей.