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Якутского шамана обвинили в экстемизме и отправили под подписку о невыезде

12:23 21.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Против якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", возбуждено уголовное дело  о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Как установило следствие, Габышев, "с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный документ. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении российского президента.

В отношении якутского шамана избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержание якутского шамана произошло в районе федеральной трассы «Байкал», по которой Габышев шел в Москву, когда он остановился на ночевку лагерем. По словам очевидцев, сопровождавших Габышева, несколько десятков человек на машинах, вооруженные автоматами и дубинками, окружили лагерь, вытащили шамана из его палатки, погрузили в машину и увезли в сторону Улан-Удэ.

Накануне, 19 сентября, стало известно, что Габышев был доставлен в якутскую республиканскую психиатрическую больницу, где с ним планировалось провести психиатрическую диагностику - беседу, уточнение истории жизни и болезней,

Темы: Россия, Якутия
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Комментарии читателей
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21.09.2019, 13:29
Гость: Придется

шаману креститься, иначе на кичу.
21.09.2019, 12:42
Гость: степан

ужас как это так изгнать царя с поста он что идиот как мы жить станем !!!
21.09.2019, 12:41
Гость: gvozd

ну и бред..
причем что интересно.
ведь Очевидно что дело Сфабриковано..
такое вот "правосудие".
и это не только в рф - это точнотак же все происходит в сща, британии, германии..
но люди неспособны к обобщениям и попрежнему неосознают происходящего вокруг.
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