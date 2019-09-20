Якутского шамана Александра Габышева доставили в психиатрическую больницу

12:15

Якутский шаман Александр Габышев, задержанный рано утром 19 сентября в 20 километрах от Иркутской области, доставлен в республиканскую психиатрическую больницу.

Пациенту будет проведена психиатрическая диагностика - беседа, уточнение истории жизни и болезней, рассказали изданию Тайга.инфо в минздраве Якутии. В случае выявления каких-то патологий, ему будет оказана медицинская помощь, пояснили в ведомстве.

Обратился Габышев за помощью добровольно или по инициативе полиции, а также не связано ли его пребывание в клинике с каким-либо уголовным делом, в минздраве ответить затруднились.

В МВД Якутии задержание Габышева до сих пор не прокомментировали.

Задержание якутского шамана произошло в районе федеральной трассы «Байкал», по которой Габышев шел в Москву, когда он остановился на ночевку лагерем. По словам очевидцев, сопровождавших Габышева, несколько десятков человек на машинах, вооруженные автоматами и дубинками, окружили лагерь, вытащили шамана из его палатки, погрузили в машину и увезли в сторону Улан-Удэ.