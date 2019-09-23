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Путин распорядился выделить деньги на модернизацию вооруженных сил Абхазии

10:34 23.09.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ и подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, говорится в документе,  размещенном на портале правовой информации.

Президент  указал при этом, что соглашение должно быть подписано по итогам переговоров  Минобороны и МИДа России с абхазской стороной.

Ранее посол России в республике Абхазия Алексей Двинянин рассказал об инвестиционной программе по социально-экономическому содействию Абхазии. "На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии", - уточнил Двинянин.

Темы: Абхазия, Армии иностранных государств, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 16:13
Гость: Ипппппппан0е пуйл0

Ну не россиянам же платить достойные зарплаты и пенсии?
23.09.2019, 16:03
Гость: Генерал от артиллерии

А тожъ!
23.09.2019, 15:15
Гость: Александр1

Ну какому ефрейтору не привидится быть генералом.Генерал с мозгами ефрейтора вещь опасная,рекомендую подлечиться на добровольных началах пока болезнь в начальной стадии...
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