Путин распорядился выделить деньги на модернизацию вооруженных сил Абхазии

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Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ и подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Президент указал при этом, что соглашение должно быть подписано по итогам переговоров Минобороны и МИДа России с абхазской стороной.

Ранее посол России в республике Абхазия Алексей Двинянин рассказал об инвестиционной программе по социально-экономическому содействию Абхазии. "На текущий год в нее заложено около 1,7 миллиарда рублей, плюс был выделен 1 миллиард рублей на зарплаты и пенсии бюджетникам, проживающим и работающим в республике Абхазия и 500 миллионов рублей Российская Федерация выделила на укрепление банковской сферы Абхазии", - уточнил Двинянин.