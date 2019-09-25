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СМИ сообщили о желании следователя по «делу Устинова» уволиться

16:15 25.09.2019
Павел Устинов © РИА Новости Виталий Белоусов
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Следователь Ярослав Заварзин, ведущий уголовное дело актера Павла Устинова,  уволился из тверского отделения СК, объяснив свое увольнение тем, что он находится  в сложной обстановке и «устал быть крайним». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При этом “Коммерсант” со ссылкой на источник в Следственном комитете пишет, что Заварзин продолжает работать в СКР, но действительно хочет уволиться.  Написал ли следователь рапорт, собеседник издания не уточнил. Официальной информации от Следственного комитета пока нет.

Адвокат осужденного Анатолий Кучерена также пока не имеет официальной информации об увольнении из СК следователя Ярослава Заварзина, пишет ТАСС.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 23-летнего актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В частности - за вывих плеча сотруднику ОМОНа. 

Судья Алексей Криворучко, выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты и отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста, а был задержан по ошибке.

За Устинова вступились многие известные российские актеры, музыканты и общественные деятели. 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 19:16
Гость: Титус

Агент Клаус по указанию Штирлица пишет письмо: "Штандартенфюрер, я очень устал, мне нужно отдохнуть".- "Бедняга, - подумал Штирлиц, доставая свой "Вальтер", - пристрелю, чтобы не мучился".
25.09.2019, 17:00
Гость: Похвально и честно,

как настоящий офицер, поступает следователь Я. Заварзин. Это известный мне второй случай в новой России. Первый был в 1991г. Тогда следователь прокуратуры отказалась предъявлять незаконное обвинение военнослужащим в их виновности в гибели первых трех героев РФ (события августа 1991г.) и написала заявление об увольнении. Образец достойного поведения и профессиональной чести! Ну, а как судья А.Криворучко?
25.09.2019, 16:53
Гость: майк

Дело ведет ск, как террориста.
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