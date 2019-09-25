СМИ сообщили о желании следователя по «делу Устинова» уволиться

16:15

Следователь Ярослав Заварзин, ведущий уголовное дело актера Павла Устинова, уволился из тверского отделения СК, объяснив свое увольнение тем, что он находится в сложной обстановке и «устал быть крайним». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При этом “Коммерсант” со ссылкой на источник в Следственном комитете пишет, что Заварзин продолжает работать в СКР, но действительно хочет уволиться. Написал ли следователь рапорт, собеседник издания не уточнил. Официальной информации от Следственного комитета пока нет.

Адвокат осужденного Анатолий Кучерена также пока не имеет официальной информации об увольнении из СК следователя Ярослава Заварзина, пишет ТАСС.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 23-летнего актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В частности - за вывих плеча сотруднику ОМОНа.

Судья Алексей Криворучко, выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты и отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста, а был задержан по ошибке.

За Устинова вступились многие известные российские актеры, музыканты и общественные деятели. 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор.