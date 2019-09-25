СМИ узнали о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

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Президент РФ Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности. С посланием ознакомился «Коммерсант».

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания, которое цитирует издание.

О письме изданию анонимно рассказал дипломат из страны НАТО. По его словам, послание получили все государства Североатлантического альянса. Опрос «Коммерсанта» показал, что Путин обратился также к лидерам стран, не входящих в НАТО, например, к Китаю.

В письме рос говорится, что Россия пообещала не размещать РСМД в Европе или других регионах, пока этого не сделают США, но американцы отказались взять на себя аналогичные обязательства. Путин призвал другие страны поддержать российскую инициативу о моратории на размещение ракет.

Источник «Коммерсанта» в одной из стран, куда было отправлено письмо, заявил, что НАТО не рассматривает предложение Путина всерьез, поскольку считает, что Россия уже развернула на своей территории РСМД. При этом из послания Путина следует, что Москва готова обсуждать некие «верификационные меры» ради ввода моратория.

США вышли из ДРСМД 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Американские власти заявляли, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

В середине августа США провели первые испытания крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД. После этого Владимир Путин поручил «принять меры по симметричному ответу» на действия американцев..