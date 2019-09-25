]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

09:14 25.09.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности. С посланием ознакомился «Коммерсант».

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в тексте послания, которое цитирует издание.

О письме изданию анонимно рассказал дипломат из страны НАТО. По его словам, послание получили все государства Североатлантического альянса. Опрос «Коммерсанта» показал, что Путин обратился также к лидерам стран, не входящих в НАТО, например, к Китаю.

В письме рос говорится, что Россия пообещала не размещать РСМД в Европе или других регионах, пока этого не сделают США, но американцы отказались взять на себя аналогичные обязательства. Путин призвал другие страны поддержать российскую инициативу о моратории на размещение ракет.

Источник «Коммерсанта» в одной из стран, куда было отправлено письмо, заявил, что НАТО не рассматривает предложение Путина всерьез, поскольку считает, что Россия уже развернула на своей территории РСМД. При этом из послания Путина следует, что Москва готова обсуждать некие «верификационные меры» ради ввода моратория.

США вышли из ДРСМД 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. Американские власти заявляли, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

В середине августа США провели первые испытания крылатой ракеты после прекращения действия ДРСМД. После этого Владимир Путин поручил «принять меры по симметричному ответу» на действия американцев..

Темы: Россия, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2019, 15:58
Гость: Блаблабла.....

Автору минских соглашений все мало соглашений, нужны еще соглашения, соглашения, соглашения... Может хватит, может пора от слов переходить к делу?
25.09.2019, 15:54
Гость: Лечиться нужно!

Молчание - золото! Вроде политик с опытом, а все верит в сказки про белого бычка. Не понимаю только американцев, подписали бы ему для счастья бумажку, Гитлер же Сталина уважил и подписал!
25.09.2019, 15:12
Гость: Поручик

На выход из РСМД России ответить не чем, ни денег ни ракет нет и не будет, сперли и разворовали все, поэтому остается только письма писать. До этого ограничивались мычанием МИДа но их блеяние уже вообще никого не впечатляет решили перейти к письмам, а содержание видимо как в письме к турецкому султану от запорожцев. На западе политики также покатываются от хохота читая их. У РФ если и есть ракеты нарушающие договор то в единичном количестве и одна пусковая установка экспериментальная на полигоне Капустин яр и все к чему запад и прицепился и обвиняет в нарушении ДРСМД РФ поэтому и отпираться бесполезно.
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.