Минфин РФ предложил увеличить субсидии федеральным телеканалам

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«Первый канал» в следующем году может получить из бюджета 6,5 миллиарда рублей на производство и закупку контента, говорится в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 миллиарда рублей.

Согласно инициативе, АО «Первый канал» получает традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей.

Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К», а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента. В следующем году на финансирование деятельности всей ВГТРК (управляет также радиостанциями и интернет-ресурсами) министерство предлагает выделить 24,2 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем в 2019-м.

Общественное телевидение России может получить из бюджета в следующем году, как и в этом, 3,1 миллиарда. Но вещателю дополнительно планируется выделить еще разовые 1,5 миллиарда рублей, для того чтобы в эфире канала могли появиться врезки региональных телестанций.

Субсидии на закупку и производство контента «Первый канал» получал в 2017 и 2019 годах. Выделенные суммы утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2017 году размер субсидии равнялся три милларда рублей., в 2019-м — 2,5 миллиарда рублей.