Подбор поставщика предметов гардероба и аксессуаров - какими критериями руководствоваться

22:03

Розничная и мелкооптовая продажа одежды, а также аксессуаров - это достаточно выгодная коммерческая деятельность

При грамотном подходе она будет приносить стабильный и высокий доход. Но, чтобы это было возможным, потребуется найти надежного поставщика товаров. Причем такого, у которого можно приобретать различные позиции. К примеру, одежду и обувь оптом, кошельки оптом, головные уборы и не только.

Руководствоваться при подборе поставщика рекомендуется следующими критериями:

- качество продукции;

- возможности поставщика;

- надежность;

- условия оплаты;

- расценки.

Качество продукции

Итак, в наше время можно разделить все товары на три основные позиции касательно данного параметра. Это низкокачественная, среднего и высокого качества продукция. Как показало время, успешнее всего реализуются товары, имеющее лучшее соотношение цены и качества. То есть из среднего сегмента.

Возможности поставщика

Даже если открывается небольшой магазин или торговая точка на рынке, то постараться заручиться услугами крупного поставщика. В случае роста объемов продаж или даже открытии новых точек менять его не придется. Поинтересоваться касательно того, в каких объемах товары он может поставлять раз в неделю, две недели и раз в месяц.

Надежность

Каждая компания, занимающаяся крупным оптом, позиционирует себя с лучшей стороны. Она убеждает потенциальных клиентов, то есть руководителей розничных магазинов, что партии товаров будет поставляться в заранее обозначенные даты. В действительности все может оказаться иначе. Чтобы избежать срывов в продажах и потери прибыли, почитать отзывы в интернете о приглянувшемся поставщике. Если они сплошь отрицательные, то сотрудничать с такой компанией нецелесообразно.

Условия оплаты

Лучше всего расплачиваться за продукцию непосредственно при получении товара. Поставщик не будет срывать поставки, так как попросту лишится прибыли, а если заключен договор, то должен будет заплатить еще и неустойку. Отправлять оплату заранее не стоит в том случае, если о компании крайне мало сведений. Можно столкнуться с неприятными последствиями в виде задержки груза.

Расценки

Чем больше продукции закупается, тем ниже должна быть цена единицы товары. Это наиболее выгодная форма оплаты, которая практикуется крупными оптовыми организациями при сотрудничестве с мелкими розничными фирмами.