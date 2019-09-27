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Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

12:18 27.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.

Как пишет РИА Новости, начало перехода запланировано на 2021 год. Новая корзина должна состоять из "базового набора продуктов", которые формируют полноценный рацион здорового питания различных групп населения.

Выполнение поручения возложено на Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону. Предполагается, что это привести к росту минимального размера оплаты труда.

Потребительская корзина представляет собой примерный набор товаров, который отражает типичный уровень месячного потребления, а также необходимый для сохранения здоровья человека перечень продуктов.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Министерство экономического развития РФ, Роспотребнадзор, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 23:14
Гость: ABCD

Но тогда будет как в России дык- одни трусы носить по очереди, не забывая платить такие налоги, что за всю жизнь какому то дяде на новый "ламборджини" хватит, но дядя точно спасибо не скажет, скажет "давай ещё и больше" а чиновник с окладом в 100 миллионов выработает норматив для ваших носков и труселей.
27.09.2019, 20:36
Гость: Шило

Авоски отоберут, а выдадут новые корзины? А наполнять сами будите,кто как сможет. Гениально!!!!
27.09.2019, 19:16
Гость: good

Это как-то связано с его предыдущей инициативой о 4 рабочих днях?
Мы все помрем!
А скворцова отрапортует о беспрецедентном увеличении срока жизни!
Нас, похоже, вычеркнули из списка живых!
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