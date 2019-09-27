Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

12:18

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.

Как пишет РИА Новости, начало перехода запланировано на 2021 год. Новая корзина должна состоять из "базового набора продуктов", которые формируют полноценный рацион здорового питания различных групп населения.

Выполнение поручения возложено на Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону. Предполагается, что это привести к росту минимального размера оплаты труда.

Потребительская корзина представляет собой примерный набор товаров, который отражает типичный уровень месячного потребления, а также необходимый для сохранения здоровья человека перечень продуктов.