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МВД предложило штрафовать за неуважительные посты о полицейских

21:06 27.09.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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МВД России разработало законопроект, который разрешит блокировать в Сети посты, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел», а также накладывать за них штраф. Проект документа пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его обсуждение.

В описании сообщается об «индивидуализации механизма», который уже предусмотрен законами о блокировке постов, оскорбляющих представителей власти, и о штрафах за такие посты.

Причина для ввода полобного запрета объясняется следующим образом: «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Ожидаемая дата вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», - говорится в описании инициативы.

Весной 2019 года власти президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о наказании за неуважение к власти в интернете. Больша часть штрафов по этому закону были назначены за высказывания о главе государства.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, МВД России
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 04:28
Гость: Ray Bloom

Кроме интернета существуют ещё дацзыбао, будем вывешивать их на досках для объявлений.
28.09.2019, 04:26
Гость: mesozoic_2

Хунта принимает все более уродливые формы.
28.09.2019, 03:53
Гость: Беглый

Народ, так получилось, попал в "околоток ", паспорта, водительского не оказалось, 20 минут ехали, минут 15 в отделении, установили личность, извинились, отпустили..
К чему это я?
Всё на высшем уровне, чистенько, вежливо и законно.
Что ещё скажешь о полиции России? В моем случае, простая благодарность за быстрое и справедливое решение моего вопроса.
СЗАО Москвы.
Уважаемые сотрудники, простите, что отвлек вас более важных дел.
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