МВД предложило штрафовать за неуважительные посты о полицейских

21:06

МВД России разработало законопроект, который разрешит блокировать в Сети посты, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел», а также накладывать за них штраф. Проект документа пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его обсуждение.

В описании сообщается об «индивидуализации механизма», который уже предусмотрен законами о блокировке постов, оскорбляющих представителей власти, и о штрафах за такие посты.

Причина для ввода полобного запрета объясняется следующим образом: «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети „Интернет“, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Ожидаемая дата вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», - говорится в описании инициативы.

Весной 2019 года власти президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о наказании за неуважение к власти в интернете. Больша часть штрафов по этому закону были назначены за высказывания о главе государства.