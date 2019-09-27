В школах России появится новый спорный предмет

Новый предмет уже нашел поддержку, в том числе у руководителя проекта «Святость материнства» Натальи Якуниной - жены экс-главы РЖД Владимира Якунина

В части российских школ введут преподавание нового предмета под названием «Семьеведение». Идея уже поддержана Советом Федерации, общественными и религиозными деятелями, однако общепринятый курс пока отсутствует.

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В 38 регионах России предмет уже преподается в школах, в девяти субъектах РФ сформулированы и действуют общерегиональные программы, но в 29 субъектах постановлений правительства пока нет, хотя преподавание «Семьеведения» уже ведется. При этом 16 субъектов вообще лишены программы преподавания предмета.

Артур Реан, профессор, председатель совета по вопросам семьи и детства РАО, подтвердил, что сегодня общепринятая программа отсутствует и структура учебных материалов учебников не строится на единой концепции. Профессор пояснил, что речь в них должна идти о том, как спасать семью, избегать конфликтов и разводов.

Причин разладов в семье существует достаточно много, и не все они относятся к морально-нравственным, так что посвящать детей во все из них будет не совсем правильно по этическим соображениям. Чаще всего поводом для разводов становится измена, бедность, непонимание, эгоизм, ссоры. Пьянство и алкоголизм находятся на 4 месте. Среди причин также фигурируют остывшие чувства и отсутствие жилья.

Профессор Реан отталкивался от данных исследований, проводимых в рамках проекта федерального уровня «Крепкая семья», инициированного партией «Единая Россия». Назывался проект «Отношение старшеклассников к институту семьи». Согласно ему, на первом месте у молодежи стоит именно семья, а не карьера или здоровье.

Нежелание замалчивать проблемы семьи понятно, ведь в 2018 году, как указывает Росстат, на 1000 россиян зарегистрировано только 6,2 браков, за последнее десятилетие рождаемость упала до минимума. Проблема давно беспокоит правительство, и решение недавно последовало - введен новый предмет. «Семьеведение» уже поддержали фонды, такие как «Фонд Андрея Первозванного», «Истоки», руководитель проекта «Святость материнства» Наталья Якунина, которая является женой экс-главы РЖД Владимира Якунина. Такой вот, можно сказать, семейный подряд у бывшего чиновника, освобожденного от должности главного железнодорожника страны. Нет сомнений, что под программу преподавания «Семьеведения» уже выделены бюджетные средства. Вопрос всего один. Зачем все это?

Некоторые искренне не понимают, для чего все это организовывается, отмечает изданию «Новые известия».

Марина Балуева, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», заявила о полной неизвестности, какая этическая философия и база заложены в основу «Семьеведения», кто будет преподавать предмет и как будут готовить для этого специалистов. Она сказала, что видела когда-то таблицу с новыми дисциплинами, которые отечественные движения и партии предлагали преподавать в российских школах в разных классах. Балуева не скрывала, что попадались в списке самые экзотические предметы.

Между тем речь не шла о системном и предметном мышлении. У Марины складывалось ощущение, что политиков сами дети интересовали в последнюю очередь, для них главное - поставить галочку, чтобы началось финансирование.

В настоящее время достаточно часто в расписании 4-классников указывается 7 уроков. И это еще без времени на подготовку домашних заданий. Как указывают требования СанПин, ученикам первых классов домашние задания вообще не должны задаваться, 2-6 классов - на выходные дни, каникулы, праздничные дни не задаются, 7-11 - домашнее задание в указанные дни задается, но в облегченной форме. Согласно действующим нормам, регламентом СанПин установлено, что для выполнения домашних заданий во 2-3 классах предусмотрено 1,5 часа, 4-5 - 2 часа, 6-8 - 2,5 часа, 9-11 классах - до 3,5 часов. Хотя следует подчеркнуть, что в каждой школе уже многие годы действуют свои правила и нормы.

Мария Балуева также пояснила, что для полноценного развития семьи без государственной поддержки никаким образом не обойтись. И здесь является главным именно этот момент , а не введение в школьные дисциплины новых предметов. Как показывает практика последних лет, у значительного количества учеников в Российской Федерации трудовой день продолжается в течение 13-15 часов. Если при этом еще учитывать использование неполноценного питания в школах и большие нагрузки на школьников, ничего не будет удивительного в том, что у детей может появиться отторжение к учебе и повыситься заболеваемость, заявляет Балуева.