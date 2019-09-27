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Песков выразил надежду, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

14:02 27.09.2019
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что телефонные беседы Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не будут преданы огласке. Как отметил Песков, обычно такие материалы отмечены грифом «секретно» или «совершенно секретно». 

Пресс-секретарь заявил, что произошедшее со стенограммой беседы Трампа и президента Украины Владимира Зеленского — уникальный и крайне редкий случай. Слова официального представителя Кремля приводит РИА «Новости»

«Материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно", либо "совершенно секретно". <...> Как правило, конечно, обычно это не публикуется», — заметил Песков.

Он добавил, что подобные публикации и вся ситуация вокруг них являются «исключительно внутренним делом США». Россия не намерена вмешиваться в происходящее.

По словам пресс-секретаря, Киев и Вашингтон обсудили публикацию, и сделана она была «по взаимному согласованию». Песков отметил, что повторения подобного сценария Кремль бы не хотел.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого — прим. ред.) не дойдем», — сказал Песков.

Москва, заключил он, не получала запросов на согласие об обнародовании таких переговоров.

Темы: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 22:36
Гость: А чё?

Агент 007 заволновался? О своей доле в офшоре казначейства?
27.09.2019, 22:03
Гость: Корабль дураков.

Трумп уже богом стал.
Все пытаются его постигнуть,приблизиться,,понравиться,освятиться им,наверное,он и грехи отпускает,
пора церковь св.Трумпа, строить бизнес пойдет ,
Мученники ,монахи,страсти
27.09.2019, 21:16
Гость: таки-да

Каждый хозяин -народ, сам нанимает себе слуг ..неся полную коллективную ответсвенность .У рабов божиих -на все воля божия,бог терпел и им велел..
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