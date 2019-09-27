Песков выразил надежду, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

14:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что телефонные беседы Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не будут преданы огласке. Как отметил Песков, обычно такие материалы отмечены грифом «секретно» или «совершенно секретно».

Пресс-секретарь заявил, что произошедшее со стенограммой беседы Трампа и президента Украины Владимира Зеленского — уникальный и крайне редкий случай. Слова официального представителя Кремля приводит РИА «Новости».

«Материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф либо "секретно", либо "совершенно секретно". <...> Как правило, конечно, обычно это не публикуется», — заметил Песков.

Он добавил, что подобные публикации и вся ситуация вокруг них являются «исключительно внутренним делом США». Россия не намерена вмешиваться в происходящее.

По словам пресс-секретаря, Киев и Вашингтон обсудили публикацию, и сделана она была «по взаимному согласованию». Песков отметил, что повторения подобного сценария Кремль бы не хотел.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, мы (до этого — прим. ред.) не дойдем», — сказал Песков.

Москва, заключил он, не получала запросов на согласие об обнародовании таких переговоров.