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Генерал ФСБ написал в прокуратуру о возможной связи судей с рейдерами

17:18 28.09.2019

Начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев обратился с письмом к прокурору Подмосковья Сергею Забатурину

В нем он сообщил о возможном содействии столичных судей и некоторых руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревается  арестованный по обвинению в покушении на мошенничество юрист Кантемир Карамзин.

Алексей Дорофеев. Фото с сайта sobesednik.ru

Письмо генерал-полковника Дорофеева было оглашено на заседании Верховного суда 27 сентября. Основная часть слушания по ходатайству прокуратуры была проведена в закрытом режиме: судья Олег Зателепин посчитал, что в процессе «может быть затронута честь судей», пишет РБК.

«Получена информация о том, что Карамзин имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных  органов, через которых осуществляет рейдерские захваты различных  объектов бизнеса, избегая при этом уголовного преследования. По  полученной информации, осуществлению противоправной деятельности Карамзина способствовали его устойчивые связи в судебной системе города  Москвы. Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом  судей и отдельными руководителями Московского городского суда», —  говорится в письме Дорофеева.

Речь идет об уголовном деле в отношении Карамзина по эпизоду мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого — автора двухтомной  биографии Владимира Путина. По данным ФСБ, в июне 2007 года между Карамзиным и Блоцким был заключен договор беспроцентного займа, по которому писатель занимал у юриста $115 
тыс. Блоцкий вернул деньги, после чего, по версии следствия, у Карамзина  «возник умысел на хищение средств в особо крупном размере», и юрист изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тыс. С ним  Карамзин обратился в суд с требованием о взыскании средств. Черемушкинский районный суд, вынес решение о  взыскании денег с Блоцкого.

Как считает Дорофеев, о связях Карамзина с Мосгорсудом говорит освобождение юриста этой инстанцией из-под стражи в 2011 году, а также оправдательный приговор Тушинского суда Москвы по другому делу о мошенничестве. Согласно данным в базе Мосгорсуда, в 2014 году Карамзин был оправдан по обвинению в мошенническом завладении долей в коммерческой компании.

«На протяжении расследования уголовного дела [о мошенничестве] со  стороны связей Карамзина также фиксировались неоднократные попытки повлиять на ход следствия по делу. Так, в результате рассмотрения жалобы  защиты Карамзина Черемушкинский районный суд Москвы 11 сентября признал возбуждение уголовного дела незаконным. Необходимо отметить, что данное решение было принято судом в преддверии окончания расследования и может иметь целью его прекращение», — говорится в письме Дорофеева.

Если вышестоящая инстанция одобрит это решение суда, следствию придется освободить Карамзина. В связи с этим Дорофеев попросил прокурора Подмосковья ходатайствовать перед Генпрокуратурой об обращении в  Верховный суд в целях изменения территориальной подсудности при рассмотрении апелляционной жалобы Балашихинской прокуратуры на решение Черемушкинского суда. Обращение генерала ФСБ дошло до заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, который обратился в Верховный суд с просьбой перенести апелляционное заседание из Мосгорсуда в Мособлсуд 

Кантемир Карамзин обвинения отрицает. По его мнению, дело по заявлению Блоцкого используется для давления на него в конфликте вокруг «Первого домостроительного комбината» («ДСК-1»). Юрист представлял в РФ интересы  инвестора из Канады Марка Ричардса — партнёра бывшего гендиректора «ДСК-1» Владимира Копелева.

Копелев в 2010 году оказался должен Ричардсу 241 млн швейцарских франков по векселю перед компанией Kithia Limited. В 2016 году канадский бизнесмен решил выйти из строительного бизнеса, его попытки вернуть  деньги привели к арбитражным разбирательствам. Карамзин выиграл в арбитражном суде дело, согласно которому Копелев, а также связанные с ним граждане должны были заплатить кредиторам 15 млрд  рублей.

В июне арестованный Карамзин записал в СИЗО видеобращение к Владимиру Путину, в котором попросил защиты от незаконного преследования. Он утверждал, что инициатором его ареста был генерал Дорофеев, который действует якобы в интересах Копелева.

Следует отметить, что свое видеобращение к президенту Карамзин написал на фоне скандала, связанного с «делом Голунова». Алексей Дорофеев фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом. 

Во время подготовки статьи журналист был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. Как писали СМИ, именно Дорофеев являлся главным подозреваемым в провокации против журналиста.

После общественной кампании в защиту Голунова уголовное преследование в отношении него было прекращено, задерживавшие его полицейские были уволены.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 00:05
Гость: Контрразведчик

Судейские, хапают, хапают... Прекратить это можно, но нужна политическая воля и тотальный контроль, но умных и честных людей сейчас мало, ...
28.09.2019, 22:27
Гость: Это вам

не частушки.
28.09.2019, 22:13
Гость: Ник16 real

"Олег Зателепин посчитал, что в процессе «может быть затронута честь судей», пишет РБК."
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Последние мои встречи с судьями явно подтверждали, что у них явно с честью не всё впорядке. Её явно не хватает.
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