В Москве проходит митинг в защиту фигурантов «московского дела»

15:35

В Москве на площади Сахарова с 15:00 проходит митинг в поддержку фигурантов так называемого "московского дела" и всех политзаключенных. Слоган акции - "Отпускай".

За полчаса до начала акции "белый счетчик" насчитал около 3,4 тыс. участников. На данный момент, по данным "Коммерсанта", на месте проведения миитинга около 15-18 тыс. человек. Организаторы - Либертарианская партия - в заявке указали число участников до 20 тыс. человек.

В связи с проведением мероприятия в центре Москвы перекрыто движение до 19:00 по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова.

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции у столичной мэрии, которая прошла 27 июля. В деле сначала фигурировали 15 обвиняемых, затем следствие сняло с большинства из них обвинения по этой статье.

Фото со страницы мароприятия в соцсети