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В Москве проходит митинг в защиту фигурантов «московского дела»

15:35 29.09.2019

В Москве на площади Сахарова с 15:00 проходит митинг в поддержку фигурантов так называемого "московского дела" и всех политзаключенных. Слоган акции - "Отпускай".

За полчаса до начала акции "белый счетчик" насчитал около 3,4 тыс. участников. На данный момент, по данным "Коммерсанта", на месте проведения миитинга  около 15-18 тыс. человек. Организаторы - Либертарианская партия - в заявке указали число участников до 20 тыс. человек.

В связи с проведением мероприятия в центре Москвы перекрыто движение до 19:00 по улице Маши Порываевой  и по проспекту Академика Сахарова. 

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции у столичной мэрии, которая прошла 27 июля. В деле сначала фигурировали 15 обвиняемых, затем следствие сняло с большинства из них обвинения по этой статье.

Фото со страницы мароприятия в соцсети

Темы: Акции внесистемной оппозиции в России
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29.09.2019, 21:18
Гость: самый милый плакат-

'Свободу шаманам'
29.09.2019, 17:12
Гость: Чудики, каких свет не видывал!..

Грабёж пенсионной "реформы" стерпев,
Дерзнули ли россы свой выплеснуть гнев?
Теперь ли острее нужда у народа
На митингах требовать чьей-то свободы?
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