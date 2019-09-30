Мосгорсуд изменил наказание Павлу Устинову на 1 год условно

14:43

Мосгорсуд изменил наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 года в колонии на 1 год условно, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Ранее Тверской суд признал Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти во время несанкционированной акции протеста 3 августа в центре Москвы при задержании. В ходе инцидента, соотрудник Росгвардии, проводивший задержание актера, вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.

После того, как в защиту актера выступили правозащитники, политики и его коллеги, прокуратура попросила смягчить наказание, заменив реальный срок на условный.

Адвокаты же актера настаивали на полном оправдании. После изменения приговора защита заявила, что продолжит добиваться полного оправдания подзащитного.

"В апелляционной инстанции была установлена невинность Павла Устинова. Оснований для его задержания не было. Мы намерны обжаловать приговор", - цитирует агентство заявление адвоката Устинова Дмитрия Чешкова.