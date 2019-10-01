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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

15:15 1.10.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев
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Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление СК.

Нападавший задержан, мотивы его поступка пока неясны. Источник «Интерфакса» уточняет, что это 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который, возможно, страдает психическим заболеванием. Пострадавший сотрудник СК умер в реанимации.

РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о полковнике юстиции Владиславе Капустине. По данным «Интерфакса», он работал в отделе по приему граждан и не был связан с расследованием каких-либо резонансных дел.

В пресс-службе Следственного комитета России позднее сообщили, что установили личность нападавшего. Он действительно стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния», — сказано в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего нападения и убийства. Расследуется дело о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища», — отметили в СК.

Темы: Россия, Резонансные убийства и покушения в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.10.2019, 16:19
Гость: майк

Там сотрудник ск квартиру отжимал, мужика жалко. На видео он в паспорте заявление хранил и сказал за что.
01.10.2019, 16:05
Гость: SL

С жиру бесятся, получая не заслуженные сверхзарплаты. Как пьяная драка в ресторане, так или полицай или следователь или ФСБешник.
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