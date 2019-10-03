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Жаловавшийся Медведеву на бюрократию экс-депутат получил 7 лет тюрьмы

18:29 3.10.2019
Фемида
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор Антону Криницыну, Андрею Пантюхову и Филиппу Белюсеву, которые обвинялись в крупном мошенничестве со страховкой. Они получили 7 лет, 5 лет и 3 года колонии общего режима соответственно.

Как было установлено судом, в июне 2015 года Криницын создал преступную группу, в которую также вошли гендиректор ООО «МехМаш» Пантюхов и водитель-механик Белюсев.

В сентябре того же года с «Ингосстрахом» были заключены договора на страхование экскаваторов и погрузчика. Позднее с техники было снято подвесное оборудование (башни, ковши, гусеницы и стрелы), а злоумышленники обратились в страховую за возмещением в связи с «похищением».

Руководство страховой компании усомнилось в наступлении страхового случая и отказало в выплате. При этом у злоумышленников также был договор и с ПАО «РЕСО-Гарантия», которое выплатило им за «похищенное» 14,5 млн рублей.

Как отмечает «Интерфакс», Криницын в 2009 году встречался с Дмитрием Медведевым в числе молодых «единороссов» и пожаловался ему на то, что бюрократия Приморского района не позволяет открыть автомойку. Медведев поручил разобраться в ситуации, но позднее Криницын заявил, что эту историю он выдумал.

Темы: Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 22:28
Гость: А ведь предупреждали его...

Не захотел товарищ денегнетновыдержаться. Ничего, теперь там научат...
03.10.2019, 19:36
Гость: Павел__

"Как отмечает «Интерфакс», Криницын в 2009 году встречался с Дмитрием Медведевым в числе молодых «единороссов»"
- да, молодой еще представитель партии жуликов и воров, молодой - всего 14 миллионов рублей хапнуть хотел!
Ничего, его "старшие товарищи-едорасы" - покажут ему собственным примером "масштабы", которыми следует воровать, чтобы не посадили...
03.10.2019, 18:34
Гость: Беглый

Вор у вора дубинку украл...
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