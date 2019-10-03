Жаловавшийся Медведеву на бюрократию экс-депутат получил 7 лет тюрьмы

18:29

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор Антону Криницыну, Андрею Пантюхову и Филиппу Белюсеву, которые обвинялись в крупном мошенничестве со страховкой. Они получили 7 лет, 5 лет и 3 года колонии общего режима соответственно.

Как было установлено судом, в июне 2015 года Криницын создал преступную группу, в которую также вошли гендиректор ООО «МехМаш» Пантюхов и водитель-механик Белюсев.

В сентябре того же года с «Ингосстрахом» были заключены договора на страхование экскаваторов и погрузчика. Позднее с техники было снято подвесное оборудование (башни, ковши, гусеницы и стрелы), а злоумышленники обратились в страховую за возмещением в связи с «похищением».

Руководство страховой компании усомнилось в наступлении страхового случая и отказало в выплате. При этом у злоумышленников также был договор и с ПАО «РЕСО-Гарантия», которое выплатило им за «похищенное» 14,5 млн рублей.

Как отмечает «Интерфакс», Криницын в 2009 году встречался с Дмитрием Медведевым в числе молодых «единороссов» и пожаловался ему на то, что бюрократия Приморского района не позволяет открыть автомойку. Медведев поручил разобраться в ситуации, но позднее Криницын заявил, что эту историю он выдумал.