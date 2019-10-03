Власти потребовали уголовной ответственности за дроны над объектами ТЭК

11:36

Министерство энергетики предлагает ввести уголовную и административную ответственность за несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭК. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замглавы ведомства Андрей Черезов.

Чиновник пояснил, что такое предложение связано с потенциальной угрозой, которую дроны могут представлять для энергетической инфраструктуры. «Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры», — сказал Черезов.

До этого он заявлял, что Минэнерго рассчитывает на ограничение полетов дронов над объектами ТЭК РФ уже весной 2020 года. Замминистра подчеркнул, что реальность угрозы атак с помощью дронов показали нападения на объекты саудовской национальной нефтекомпании Saudi Aramco, которые повлекли за собой резкое падение нефтедобычи в королевстве.

Уголовная ответственность для владельцев беспилотников в России в некоторых случаях грозит уже и сейчас. Для того, чтобы вести с дрона аэрофотосъемку, необходимо получить специальное разрешение. За его нарушение моет грозить уголовное наказание.

В середине сентября нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии стало причиной падения добычи королевства на 5,7 млн баррелей из 9,8 млн баррелей в сутки.