]]> ]]>
Главная В России Новости

Власти потребовали уголовной ответственности за дроны над объектами ТЭК

11:36 3.10.2019
Фото с сайта sbregion.ru
Фото с сайта sbregion.ru
Материалы по теме:

Министерство энергетики предлагает ввести уголовную и административную ответственность за несанкционированные полеты беспилотников над объектами ТЭК. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замглавы ведомства Андрей Черезов.

Чиновник пояснил, что такое предложение связано с потенциальной угрозой, которую дроны могут представлять для энергетической инфраструктуры. «Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры», — сказал Черезов.

До этого он заявлял, что Минэнерго рассчитывает на ограничение полетов дронов над объектами ТЭК РФ уже весной 2020 года. Замминистра подчеркнул, что реальность угрозы атак с помощью дронов показали нападения на объекты саудовской национальной нефтекомпании Saudi Aramco, которые повлекли за собой резкое падение нефтедобычи в королевстве.

Уголовная ответственность для владельцев беспилотников в России в некоторых случаях грозит уже и сейчас. Для того, чтобы вести с дрона аэрофотосъемку, необходимо получить специальное разрешение. За его нарушение моет грозить уголовное наказание.

В середине сентября нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии стало причиной падения добычи королевства на 5,7 млн баррелей из 9,8 млн баррелей в сутки.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Авиация, Министерство энергетики РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.10.2019, 19:28
Гость: Если вдуматься...

Они требуют уголовной ответственности не за совершение преступления, а за возможность совершения преступления! Так можно далеко пойти... Например можно сажать в тюрьму пешехода прошедшего мимо росгвардейца! Ведь он же мог бросить в него пластиковый стаканчик!..
03.10.2019, 17:58
Гость: Да фиг ли там, десяточку....

Окружить страну колючей проволокой и объявить всем пожизненное.
03.10.2019, 17:53
Гость: Недвижимость

сечиных входит в "объекты тэк"?
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.