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Путин заявил о готовности заключить новый газовый контракт с Киевом

15:12 3.10.2019
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать договор о транзите газа в соответствии с европейским законодательством в случае, если Киев успеет принять до конца текущего года соответствующие нормы.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», - заявил президент России на форуме «Российская энергетическая неделя».

Если украинской стороне этого времени не хватит, то Москва также готова продлить существующий контракт (истекает в конце 2019 года) еще на один год, отметил Путин.

Темы: Киев, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 21:50
Гость: А Россия

платит гигантские неустойки за срывы контрактов. Ибо Северный поток может работать только в базовом режиме,колебания потребления покрыть не может по физическим причинам.
03.10.2019, 21:29
Гость: фыц

ты узнай почем кетайцы газ покупают. только за стул крепче держись
03.10.2019, 20:45
Гость: Кот Мурр

Тут всё ещё СКАЗОЧНЕЙ!
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ЕС так всё устроил,что в результате "гениальной многоходовочки" Незаменимого,он получил совершенно бесплатно (то есть за счёт российских пенсионеров!) получил дополнительные мощности для прокачки будущего газа из США и других стран,конкурентов "Газпрома"!
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