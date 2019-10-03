Путин заявил о готовности заключить новый газовый контракт с Киевом

15:12

Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать договор о транзите газа в соответствии с европейским законодательством в случае, если Киев успеет принять до конца текущего года соответствующие нормы.

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года (то, что я сейчас скажу, важная информация, может быть, она звучит публично впервые), мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством», - заявил президент России на форуме «Российская энергетическая неделя».

Если украинской стороне этого времени не хватит, то Москва также готова продлить существующий контракт (истекает в конце 2019 года) еще на один год, отметил Путин.