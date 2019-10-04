Якутского «шамана» Габышева признали невменяемым

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Шаман из Якутска Александр Габышев, отправившийся пешком в Москву «изгонять Путина», признан невменяемым.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление правозащитника Алексея Прянишникова.

По словам Прянишникова, сотрудник Следственного отдела УФСБ Якутии пригласил его и подозреваемого ознакомиться с материалами следствиями и итогами амбулаторно психолого-психиатрической экспертизы в якутском психоневрологическом диспансере.

Адвокаты шамана посчитали результаты некорректными и собрали группу независимых специалистов в области судебной психиатрии, которые в скором времени должны представить свое заключение.

Отмечается, что проведенная экспертиза была совмещена с допросом, а реальные результаты может показать только экспертиза, проведенная в стационаре. Прянишников добавил, что заключение направлено на скорейшую изоляцию Габышева.

Напомним, в Москву Габышев отправился несколько месяцев назад. До столицы он планировал дойти к 2021 году. По дороге к нему присоединялись люди, некоторые из которых шли с ним на постоянной основе. Задержан шаман был в районе федеральной трассы «Байкал» во время ночевки.

Виктор Егоров, один из попутчиков, отметил, что при задержании трасса была перекрыта спецслужбами. «Кто старший? Объясните, что происходит!». Ничего! Никаких документов не показали. Такая тихая спецоперация», - рассказал Егоров.