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Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия

14:13 7.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Отца бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года. Предприятие прервало с ним трудовые отношения из-за грубого нарушения обязанностей сотрудника.

Арашуков-старший лишился поста должности советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» из-за прогула и бездействия по вопросу предотвращения конфликта интересов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Вадим Густов в интервью газете Петербургского международного газового форума. Его процитировал «Интерфакс».

«Трудовые отношения с Раулем Арашуковым были прекращены в начале года в соответствии с положениями Трудового кодекса», — подчеркнул Густов.

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», сейчас компания сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы разобраться в этом деле». Сам Густов с Арашуковым не работал.

Вопрос о списании задолженности за газ, заметил глава МРГ, «полностью снят с повестки дня».

«Идет нормальная плановая работа совместно с правительством Чеченской Республики, в результате которой растет процент платежей за газ», — пояснил он.

Рауль Арашуков с 1998 года руководил ООО «Ставропольрегионгаз», а в 2010-м возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Компания отвечала за поставки газа на территорию Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии — Алании. На посту советника генерального директора МРГ находился с декабря 2011 года.

Арашукова задержали 30 января 2019 года. Он до сих пор под арестом. По версии следствия, отец экс-сенатора Рауфа Арашукова при помощи махинаций вместе с сообщниками похитил у «Газпрома» более 30 миллиардов рублей. Его обвинили в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Сын экс-советника гендиректора МРГ Рауф Арашуков также был задержан в конце января прямо на заседании Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в организации убийства двух человек, давлении на свидетеля и участии в преступной группировке.

Темы: Карачаево-Черкесия, Газпром
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 17:51
Гость: Виктор.Красноярск.

Ахренеть ,уволен за прогул, страшно аж жуть. Фантазия у режима так и прёт.
07.10.2019, 16:00
Гость: blog2038,.

Как "советник гендиректора" может быть уволен за прогул.
Ерунда какая-то - совсем фантазия пропала.
07.10.2019, 15:03
Гость: Питон

В Газпроме все руководители точно такие же как Арашуков включая главу, а почему их не трогают а только к Арашукову прицепились? Потому что это является местью одному который не делился в полной мере наворованным с кремлем или слишком честным оказался. В РФ только на таких чиновников уголовные дела заводят.
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